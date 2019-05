Tierhandel in Dornbirn aufgedeckt: So geht es den beschlagnahmten Vierbeinern

Am Sonntag wurde in Dornbirn ein illegaler Tierhandel aufgedeckt. Clemens Giselbrecht vom Tierschutzheim Dornbirn erklärt, wie es um die Hunde und Katzen aus Serbien steht.

Die Vorarlberger Polizei hat am Sonntag in Dornbirn einen illegalen Tierhandel aufgedeckt. Die von zwei Serben transportierten Vierbeiner wurden im Tierschutzheim Dornbirn untergebracht. “Wir haben insgesamt elf Hunde und zwölf Katzen bekommen”, berichtet Clemens Giselbrecht vom Tierschutzheim. “Den Hunden geht es sehr gut. Sie sind alle sehr zutraulich und in einem guten gesundheitlichen Zustand.” Was den weiteren Verbleib der Vierbeiner angeht, gilt es abzuwarten. “Jetzt liegt es bei den Behörden”, so Giselbrecht, das Bundesministerium wisse bereits Bescheid.

“Es geht ihnen gut” “So ein Transport ist natürlich sehr anstrengend für die Tiere”, weiß Giselbrecht. “Oft fehlt es ihnen einfach an Wasser und Futter”, erklärt er. Auch die erforderlichen regelmäßigen Pausen würden nicht eingehalten. Die Tiere werden unter Stress gesetzt, seien mitunter unterernährt und würden in sehr kleinen Behältern transportiert. Während sich einige Hunde schon im Außengehäge austoben dürfen, wurden andere Tiere vorsichtshalber unter Quarantäne gestellt. Der Tierarzt wird noch am Montag die Hunde und Katzen untersuchen. “Auf den ersten Blick geht es ihnen wirklich gut”, lässt Giselbrecht aufatmen.

Finanziell und sozial motiviert