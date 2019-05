Vorarlberg: Polizei deckt illegalen Tierhandel in Dornbirn auf

Am Sonntagnachmittag um 14:30 Uhr überprüften Beamte der Sicherheitswache und der Bundespolizei Dornbirn nach einer Anzeigeerstattung mehrere Personen, welche sich in Dornbirn auf einem Parkplatz befanden.

In weiterer Folge konnte erhoben werden, dass es sich um Schweizer Staatsangehörige handelte, welche dort auf die Lieferung von Tieren warteten. Zur selben Zeit trafen zwei Fahrzeuge mit zwei serbischen Staatsangehörigen ein. Als diese die Einsatzbeamten sahen, versuchten sie die Flucht zu ergreifen. Die Beamten konnten unter Anweisung des Landesveterinäramtes elf Katzen und elf Hunde sicherstellen. Diese waren ohne die notwendigen Untersuchungen und Papiere und unter Missachtung der Transportbestimmungen eingeführt worden. “Es ist offensichtlich versucht worden, illegal die Tiere an Schweizer Endkunden zu liefern”, sagte Amtstierarzt Norbert Greber gegenüber ORF Vorarlberg. Er geht davon aus, dass der Transport nicht korrekt abgelaufen ist. Die Käfige, in denen die Hunde untergebracht waren, seien klein gewesen und die Tiere seien teilweise zu viert oder fünft in einem Käfig gewesen. Zudem hätten die Tiere starken Durst gehabt. Deshalb könne man laut Greber davon ausgehen, dass sie schon seit längerer Zeit kein Wasser bekommen hätten.