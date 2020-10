Thiem schlägt den Meister der Stoppbälle

US-Open-Sieger Dominic Thiem steht nach einer nervenaufreibenden Tennisschlacht gegen Newcomer Hugo Gaston im Viertelfinale der French Open.

US-Open-Champion Dominic Thiem hat bei den French Open ein frühes Aus nur mit sehr viel Mühe abwenden können. Der 27 Jahre alte Österreicher gewann am Sonntagabend im Achtelfinale gegen den französischen Wildcard-Spieler Hugo Gaston nach großen Problemen mit 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3. Thiem benötigte 3:32 Stunden für seinen Erfolg.

Lange Zeit zog der französische Lokalmatador mit einer Vielzahl an gewitzten Stoppbällen Österreichs Nr. 1 gekonnt den Nerv. Im Viertelfinale trifft der Weltranglisten-Dritte nun auf den Argentinier Diego Schwartzman.

Dominic Thiem vs. Hugo Gaston

Noch ein Sieg bis zum möglichen Kracher mit Nadal

Thiem ist erst der achte Spieler in der Profi-Ära, dem es gelungen ist, fünf Mal in Folge die Runde der letzten acht in Roland Garros zu erreichen. Wert ist dieser Viertelfinaleinzug 283.500 Euro brutto sowie 360 ATP-Zähler. Thiem und Rafael Nadal trennen nun nur noch je ein Sieg vor dem großen Halbfinalschlager.