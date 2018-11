"The Voice": Chantal Dorn aus Bregenz überzeugt die Jury

Chantal Dorn hat bei der Casting-Show „The Voice of Germany“ in der Vorrunde überzeugt. Die 54-jährige Bregenzerin entschied sich dafür, ins Team von Yvonne Catterfeld zu gehen, in dem mit Giuliano de Stefano bereits ein weiterer Vorarlberger um den Sieg bei der Talentshow kämpft.

Yvonne zögert nicht: Als sie Chantals Interpretation des Joe Cocker Songs “Your Are So Beautiful” hört, buzzert sie sofort. Auch die Fantas drehen sich in letzter Sekunde um, können die Sängerin aus Vorarlberg aber nicht von sich überzeugen.

Die Bregenzerin hatte aber auch eine traurige Geschichte im Gepäck: Sie verlor einst ihre vierjährige Tochter, der sie auch ihren Song “You are so beautiful” widmete: “Natürlich ist der Song auch für meine Tochter.”

Chantal ist freie Schauspielerin und war im Showensemble des Kreuzfahrtunternehmens AIDA tätig. In der Rolle der Amy Winehouse stand sie fünf Jahre lang auf der Bühne. Inzwischen arbeitet sie als Kolumnistin, möchte aber wieder öfter auftreten. Chantal Dorn: “Ich vermisse es auf der Bühne zu stehen! Mein Wunsch ist, dass es in dieser Richtung vorwärtsgeht. Ich vermisse es wahnsinnig.”