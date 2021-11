Tempo 80 und Radar im Pfändertunnel: Was es damit auf sich hat

Seit rund einer Woche gilt im Pfändertunnel von Deutschland kommend Tempo 80. Auch eine Radarbox wurde aufgestellt. Das sorgt für Wirbel.

Eigentlich gilt im Pfändertunnel Tempo 100. Seit kurzem dürfen in der Richtungsfahrbahn Tirol nur noch 80 km/h gefahren werden. Auch eine Radarbox wurde in einer der Pannenbuchten aufgestellt. Das sorgt nun für Verwirrung bei Autofahrern. Warum gilt plötzlich Tempo 80 und warum der Blitzer? Bei so manchem landete zudem bereits ein teures Foto im Briefkasten.