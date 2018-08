Technologie: So smart ist die Schweiz

Smart Cities: Wie die Schweiz in Sachen Technologie voranschreitet!

Städte, insbesondere Großstädte stehen weltweit in verschiedenster Hinsicht vor großen Herausforderungen und Aufgaben: Die Schweizer haben das erkannt und wollen aktiv gestalten. “Die neuen Ansätze sollen dazu führen, dass Initiativen schon im Voraus ganzheitlich und intersektoriell betrachtet und geplant werden, damit durch Synergien die Effizienzpotentiale möglichst umfassend genutzt werden.

Der Bund versucht solche Initiativen anzuregen und möchte die meist aufwendigere Planungsphase auch konkret unterstützen. Dies mit dem Ziel, dass unsere Städte und Agglomerationen auch angesichts neuer Herausforderungen zukunftsfähig bleiben”, ist auf der Schweizer Homepage “Smart-City Schweiz” nachzulesen. St. Gallen setzt auf ‘Smart Parking’ und ‘Reaktive Beleuchtung’. In Zürich und Bern werden neue Methoden im Bereich der Gesundheitsvorsorge entwickelt. Die Schweiz schreitet in Sachen Technologie voran.