Taxifahrt in Dornbirn nicht bezahlt - Freispruch von Betrug

Aber Geldstrafe für gefährliche Drohung. Morddrohung des vorbestraften Fahrgasts gegen Taxifahrer.

Obwohl er die Taxifahrt am 23. Dezember 2019 in Dornbirn nicht bezahlt hatte, wurde der Angeklagte beim Strafprozess am Landesgericht Feldkirch vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen. Richterin Claudia Hagen begründete den Freispruch zum einen damit, dass der Beschuldigte keinen Betrugsvorsatz gehabt habe. Ihm sei wegen seiner starken Alkoholisierung wohl nicht bewusst gewesen, dass er zu wenig Geld bei sich gehabt habe. In seiner Geldtasche befanden sich nach dem übermäßigen Alkoholkonsum in einem Dornbirner Lokal nur noch fünf Euro. Der Fuhrlohn für die kurze Fahrt innerhalb von Dornbirn betrug aber 13 Euro.