Tatverdächtiger zur Serie von Tankstellenüberfällen festgenommen

Die Polizei konnte einen 25-jährigen Mann aus Hard ermitteln.

Einen bedeutenden Ermittlungserfolg kann die Vorarlberger Polizei durch die Ausforschung eines 25-jährigen Mannes aus Hard verzeichnen, der im dringenden Verdacht steht, heuer zwischen März und Juni insgesamt fünf Raubüberfälle auf Tankstellen in Hard, Bregenz, Hörbranz und Bürs begangen zu haben. Die Überfälle wurden von dem jeweils maskierten und mit einer Pistole bewaffneten Mann allesamt in den frühen Morgenstunden verübt. In allen Fällen gelang dem Täter unerkannt die Flucht vom Tatort.

Mann in Wohnung festgenommen

Im Zuge umfangreicher Nachforschungen im örtlichen Umfeld des Tatortes in Bürs, die vom Landeskriminalamt gemeinsam mit Ermittlern aus dem Bezirk Bludenz durchgeführt wurden, konnten schließlich die entscheidenden Hinweise auf einen Pkw mit Bregenzer Kennzeichen erlangt werden, welche in weiterer Folge zum Tatverdächtigen führten. Der junge Mann wurde am Donnerstagvormittag über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in seiner Wohnung in Hard von Beamten des Landeskriminalamtes festgenommen.

25-Jähriger geständig

In der Wohnung konnten auch Teile der Tatkleidung aufgefunden und sichergestellt werden. Der 25-jährige Österreicher zeigte sich bei den Vernehmungen geständig, alle fünf Raubüberfälle auf die Tankstellenshops alleine begangen zu haben. Laut eigenen Angaben sei er hoch verschuldet, spielsüchtig und konsumiere auch Drogen. Die erbeuteten Geldbeträge habe er jeweils innerhalb kurzer Zeit für Glücksspiel und Drogen ausgegeben. Die Vorarlberger Polizei hatte in den vergangenen Monaten mit großem personellen Einsatz nach dem bislang unbekannten Täter gefahndet. Dementsprechend erleichtert sind nun nicht nur die Tankstellenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, sondern auch die an den Ermittlungen beteiligten Polizistinnen und Polizisten.

Der Tatverdächtige wird noch am Freitag in die Justizanstalt Feldkirch überstellt werden.

