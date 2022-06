Tatort Vorarlberg, neue Covid-Variante und Affenpocken

Ex-Morddezernatsleiter Norbert Schwendinger und Virologe Prof. Dr. Norbert Nowotny sind am Dienstag zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Im Oktober 2020 brachte Schwendinger sein erstes Buch "Tatort Vorarlberg" heraus. Jetzt greift der ehemalige Morddezernatsleiter erneut zwölf spektakuläre Kriminalfälle auf, die in Vorarlberg für Aufsehen sorgten. Norbert Schwendinger (Ex-Morddezernatsleiter) spricht am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE", live ab 17 Uhr, über sein neues Buch und gibt spannende Einblicke in spektakuläre Kriminalfälle aus Vorarlberg.

Die neue Corona-Variante BA.4/BA.5 sorgt derzeit vor allem in Portugal für stark steigende Neuinfektionen. Auch in Österreich steigt der Anteil der neuen Variante bei den Neuinfektionen. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist dem Gesundheitsministerium zufolge ein genauer Überblick über die aktuell zirkulierenden Virusvarianten von besonderer Bedeutung.

Auch die Zahl der bestätigten Fälle von Affenpocken in Ländern, in denen das Virus sonst nicht kursiert, ist laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf 780 gestiegen. Darüber, und über die neue Corona-Variante spricht Pascal Pletsch am Dienstag, live ab 17 Uhr, mit Virologe Prof. Dr. Norbert Nowotny.