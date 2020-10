Tatort Vorarlberg: Buch von Ex-Chefermittler Schwendinger

In diesem Buch werden 12 ausgewählte Kriminalfälle, deren Vorgeschichte sowie die Ermittlungsarbeit im Detail beschrieben - ein Blick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit.

In seiner Zeit als Chefermittler und Leiter des Morddezernats hat Norbert Schwendinger mit seinem Team eine Vielzahl an Delikten bearbeitett. Von Amokdrohungen, über Entführungen, Geiselnahmen bis hin zu knapp 90 Mordversuchen und Morden war alles dabei.

Aufsehenerregende Fälle

Im Oktober 2008 tötete ein Mann seinen Stiefvater, weil er in ihm einen Dämon sah. 2010 sorgte die über die Medien verbreitete Nachricht "This is the Zodiac speaking," für Aufregung, da jemand im Internetforum für Rosenmontag einen Amoklauf und die Tötung von mindestens 12 Menschen in einer Oberländer Schule ankündigte. Im Zuge eines Rauschgiftgeschäfts kam es 2017 zwischen dem Käufer und der als "Drogen-Oma" bekannten Dealerin zum Streit, der tödlich endete.