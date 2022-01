Tara im Dschungelcamp: Jetzt wird es pikant

Fußfetisch-Beichte und eine Erektion bei "Ich bin ein Star- holt mich hier raus". Tara sorgt für Schlagzeilen.

Filip versteht die Welt nicht mehr

Filip versteht die Welt nicht mehr: "Füße sind für mich perverser als ein Slip. Das heißt also, ein Mann, der ernsthafte Absichten mit dir hat, muss damit klarkommen, dass du 'Only Fans' machst?" Tara: "Naja, ich muss das dann nicht weitermachen, wenn ich in einer Beziehung bin. Aber dass ich das mal gemacht habe, das muss er akzeptieren." Filip: "Dann ist es ok, wenn du das von vornherein gesagt hast!" Tara: "Tue ich ja und habe es dir ja auch gerade gesagt!"

Tara steht auf Filip

Filip ist für Tara im Dschungelcamp die Bezugsperson Nummer eins und umgekehrt. Doch die Österreicherin sorgt sich, dass sie mehr Gefühle entwickelt als der 27-Jährige. Ihre Sorgen teilt sie mit Linda: "Ich will mal zu einer Prüfung gehen, damit der Filip mich mal einen Tag vermisst. Er hat jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass wenn er eine Frau treffe, dann wisse er es sofort. Das Gefühl habe ich halt nicht, dass ich das bei ihm bin. Er fasst mich auch nicht so viel an. Er legt schon mal seine Hand auf meinen Schenkel, aber nicht so viel. Ich will auch nicht, dass die Leute glauben, dass wir eine Show machen für die Quote, denn das ist es nicht." Linda hat eine klare Meinung zur Liebeslage bei Tara und Filip und erklärt im Dschungeltelefon: "Ich finde Tara und Filip richtig süß. Ich sehe das so, dass sich da eventuell was entwickeln kann. Das hat auf jeden Fall Potenzial. Was Tara betrifft, da weiß ich auf jeden Fall, dass sie Interesse hat."