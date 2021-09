Talente im Sohm: Diese Acts sind heute zu sehen

Am Donnerstag gehen die Talente im Sohm in die dritte Runde. Auf diese Musiker darf man sich diesmal freuen.

Bei der Talente Open Stage im Conrad Sohm zeigen insgesamt 33 Vorarlberger Acts ihr Können. An zwei Abenden gabs bereits einiges zu hören: von Rock über Trap bis Rap war alles vertreten. Auch am Donnerstag, wenn das Event in die dritte Runde geht, gibts wieder ordentlich was auf die Ohren.