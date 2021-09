Zweiter Abend: Bühne frei für Vorarlbergs Talente!

Die Band "The Eagle Alley Strippers" konnte beim Publikumsvoting am Freitag überzeugen.

Am Freitag hieß es bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr: Bühne frei für Vorarlbergs Talente im Conrad Sohm. Beim Publikumsvoting konnte eine Band besonders überzeugen: "The Eagle Alley Strippers".

Im vergangenen Jahr musste der beliebte Talente-Wettbewerb im Conrad Sohm coronabedingt leider abgesagt werden. Dafür haben sich heuer um so mehr Vorarlberger Talente angemeldet und durften auf der Open Stage-Bühne performen. Am zweiten Abend traten gleich elf Acts auf - für manche war es der erste Auftritt auf einer großen Bühne. Vor allem der Spaß stand am gestrigen Freitag im Vordergrund. "The Eagle Alley Strippers" überzeugte am Freitag beim Publikumsvoting und haben ein Bandsparbuch sowie Studiotage gewonnen.

Von Rock, Rap und Leberkässemmel

Nicht nur die Genres waren am Freitagabend bunt gemischt. Auch die Themen, mit denen sich die Musiker in ihren Songs auseinandersetzen, könnten unterschiedlicher nicht sein. Die Musiker gaben ihr Bestes, schlussendlich konnte aber nur ein Act das Raiffeisen-Sparbuch im Wert von 250 Euro gewinnen sowie beliebte Studiotage im Tonzoo.

Video: Bada

Video: Riff Rey X Samera

Video: Big T

Video: Yiska

Video: Timo Lissy

