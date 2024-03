Tag des Schlafes: Hast du genug geschlafen?

Der 15. März ist der Tag des Schlafes. Die US-amerikanische „National Sleep Foundation“ präsentiert aktuelle Empfehlungen zur optimalen Schlafdauer für jedes Alter.

Was ist die NSF?

Laut einem wissenschaftlichen Artikel, der 2015 in der Fachzeitschrift Sleep Health veröffentlicht wurde, war das Ziel, eine wissenschaftlich fundierte Aktualisierung der Schlafdauerempfehlungen der National Sleep Foundation durchzuführen. Ein multidisziplinäres Expertengremium bestehend aus 18 Mitgliedern wurde beauftragt, die wissenschaftliche Literatur zu Schlafdauerempfehlungen zu überprüfen. Im Ergebnis seien die Experten über die folgenden Angaben überein gekommen.

Die optimale Schlafdauer

Die NSF gliedert die Spanne von 1 bis 20 Stunden Schlaf für die neun Altersgruppen in die Kategorien „empfohlen“, „angemessen“ und „nicht empfohlen“. Eine bemerkenswerte Feststellung ist, dass die empfohlene und noch angemessene Schlafdauer-Spanne mit zunehmendem Alter abnimmt, während die Spanne dessen, was nicht empfohlen wird, zunimmt. Anders ausgedrückt: Das „Korsett“ für die ideale Schlafdauer wird im Laufe des Lebens immer enger, zumindest gemäß der National Sleep Foundation in den USA.