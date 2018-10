Tag der offenen Polizeiinspektion: Das muss ein Polizist können

Dornbirn - Wer immer schon wissen wollte, wie die Polizeiarbeit so ist, kam am Freitag beim Tag der offenen Polizeiinspektion ganz auf seine Kosten. VOL.AT hat bei der Polizei in Dornbirn vorbeigeschaut.

Auf die Frage, was sie den werden wollen, wenn sie mal groß sind, antworten viele Kinder wie aus der Pistole geschossen “Polizist”. Der Beruf des Ordnungshüters ist für viele Mädchen und Jungen ein Traumjob. Polizisten sind für sie Vorbilder, sie helfen Menschen und verhaften “die Bösen”. Am Freitag von 15 bis 19 Uhr beim Tag der offenen Tür der Polizei hatten Klein und Groß die Chance sich in Vorarlbergs Polizeiinspektionen umzuschauen, Fragen zum Beruf zu stellen und sich über den Alltag eines Polizisten zu informieren.

VOL.AT war beim Tag der offenen Polizeiinspektionen in Dornbirn vor Ort, sprach mit einem Polizeibeamten über seinen Beruf und nahm die die Polizeiarbeit genauer unter die Lupe.