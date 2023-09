Swiss erweitert Streckennetz: Vier neue Destinationen ab Zürich

Die schweizerische Fluggesellschaft "Swiss" gibt eine bedeutende Erweiterung ihres Flugprogramms bekannt. Ab Zürich werden für den Sommer 2024 sowohl zwei neue Langstreckenziele als auch zwei europäische Verbindungen angeboten.

Für Überseereisende bietet die Swiss zwei attraktive Neuzugänge: Washington D.C., die Hauptstadt der USA, und Toronto, die pulsierende Metropole Kanadas. Beide Destinationen werden durch den Airbus A330 bedient.

Flugnachfrage steigend

Laut Tamur Goudarzi Pour, dem Chief Commercial Officer von Swiss, zeigt sich nach der Pandemie mehr denn je, dass das Reisen ein tief sitzendes Bedürfnis des Menschen ist. "Die Flugnachfrage ist stark gestiegen, und unsere Auslastung ist so hoch wie nie zuvor," so Pour.

Reuters

Flugdetails für Washington und Toronto

Ab dem 28. März 2024 startet die Verbindung nach Washington D.C. Der Airbus A330 hebt in Zürich um 13 Uhr ab und erreicht sein Ziel um 16.20 Uhr Ortszeit. Der Rückflug aus der US-Hauptstadt ist für 20.45 Uhr angesetzt, mit einer Landung in Zürich am darauffolgenden Tag um 10.50 Uhr.

Die Verbindung nach Toronto startet am 10. Mai 2024. Passagiere fliegen um 9.55 Uhr in Zürich ab und erreichen Toronto um 13 Uhr Ortszeit. Der Rückflug ist für 16.35 Uhr geplant, wobei die Landung in Zürich um 6.30 Uhr des nächsten Tages erfolgt.

Europäische Erweiterungen

Neben den Langstrecken bietet die Swiss auch zwei neue Ziele in Europa an: Košice in der Slowakei und Cluj-Napoca in Rumänien. Beide Städte werden dreimal wöchentlich durch den Airbus A220 angeflogen. Der Sommerflugplan 2024 tritt am 31. März in Kraft und gilt bis zum 26. Oktober 2024.

self all Open preferences.