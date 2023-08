Irre! Swiss-Crew-Mitglieder tanzen auf der Tragfläche einer Boeing 777

Lebensgefährlicher Tanz auf den Flügeln: Swiss-Crew sorgt mit waghalsigem Video für Aufsehen. Airline empört, Passagiere besorgt.

In einem kurzen Video, das auf dem Instagram-Kanal des Users "spottersbrasil" kurzzeitig zu sehen war, wagten zwei Besatzungsmitglieder eines Swiss-Flugzeugs eine waghalsige Tanzeinlage auf den Flügeln einer Boeing 777. Das Video wurde jedoch bald darauf gelöscht. Die Airline erfuhr von dem Vorfall und zeigt sich besorgt über das gefährliche Verhalten ihrer Crew. Michael Pelzer, Sprecher der Swiss, äußerte sich dazu gegenüber 20min.ch : "Das, was im Video nach Spaß aussieht, ist lebensgefährlich. Die Flügel der Boeing 777 liegen auf einer Höhe von rund fünf Metern. Ein Sturz aus dieser Höhe auf den harten Belag kann verheerend sein. Dieses Verhalten wird nicht geduldet."

In Buenos Aires aufgenommen

Das Video wurde kürzlich in Buenos Aires aufgenommen, kurz bevor der Flug zurück nach Zürich über Sao Paulo startete. Berichten zufolge nutzten einige Mitglieder der Kabinen-Crew die Zeit am Boden, um Fotos von den Tragflächen zu machen. Swiss betonte, dass zu diesem Zeitpunkt keine Passagiere an Bord waren und die gefährliche Aktion von Passagieren am Terminal aus beobachtet werden konnte. Michael Pelzer wird von "20min.ch" weiter zitiert: "Das Verhalten der Mitarbeitenden im Video entspricht weder unseren Sicherheitsvorgaben noch spiegelt es die hohe Professionalität unserer Mitarbeitenden wider. In diesem Fall haben einzelne Crewmitglieder ihre Vorbildfunktion nicht wahrgenommen. Dies können wir nicht gutheißen."