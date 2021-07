Neue Premium Economy Class in der Swiss Air

Die Swiss hat kürzlich ihre neue Premium Economy Class vorgestellt, die ab dem vierten Quartal 2021 die bestehenden Reiseklassen ergänzen wird.

Mehr Privatsphäre und Komfort

Mehrkosten von 250 bis 350 Franken pro Wegstrecke

Breiterer Sitz und mehr Beinfreiheit

Pro Boeing 777-300ER wird Swiss 24 Premium Economy Sitze der neuen Sitzgeneration des Herstellers ZIM anbieten. Der Sitz ist in eine Hartschale integriert und lässt sich mühelos verstellen, ohne dass Mitreisende in der Reihe dahinter beeinträchtigt werden. Im Vergleich zur Economy Class ist der Sitz breiter: Statt 43,4 cm beträgt die Breite zwischen 46 und 48 cm. Der Sitzabstand beträgt 99 cm statt 78,7 cm, was die Beinfreiheit deutlich erhöht. Auch lässt sich der neue Premium Economy Sitz weiter zurücklehnen. Er ist zudem mit einer ausklappbaren Beinstütze ausgestattet. Die Premium Economy-Passagiere erhalten zudem einen hochwertigen, geräuschreduzierenden Kopfhörer, der das Film- oder Musikerlebnis auf dem 15,6-Zoll-Monitor weiter steigert. Persönliche Leselampen spenden auf Nachtflügen Licht, elektronische Geräte können mittels eigenem USB-A-Anschluss am Platz aufgeladen werden.

Porzellangeschirr

Doppelt so viel Freigepäck und bevorzugtes Boarding

Fluggäste der Premium Economy Class genießen auch am Boden ein deutlich verbessertes Reiseerlebnis. Mit zwei Gepäckstücken à 23 kg steht ihnen doppelt so viel Freigepäck zur Verfügung wie in der Economy Class. Zudem profitieren sie von einem ermäßigten Eintritt in die Swiss Business Lounges an den Flughäfen in Zürich und Genf sowie in die Swiss Arrival Lounge am Flughafen Zürich. Sie dürfen vor den Gästen der Economy Class an Bord gehen und haben außerdem die Möglichkeit, vor Abflug kostenlos zwei Ausgaben aus dem umfangreichen eJournals-Portal auf ihr eigenes digitales Gerät herunterzuladen.