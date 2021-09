Studie: Freie Impfstoffwahl und Gutscheine als Impf-Motivation

Laut einer Studie können die Wahl des Impfstoffs, Gutscheine oder eine Lotterie dazu beitragen, Menschen für eine Covid-Impfung zu motivieren.

Die freie Wahl des Impfstoffs, Gutscheine oder auch eine Lotterie können zu einer Covid-Schutzimpfung motivieren. Das ist das Ergebnis einer internationalen Studie unter Leitung der Epidemiologin Eva Schernhammer von der MedUni Wien in Kooperation mit der Donau-Universität Krems. In Österreich sind erst rund 64 Prozent zumindest einmal gegen das Virus geimpft. Um eine erneute Welle einzudämmen, müsse der ungeimpfte Teil der Bevölkerung motiviert werden, betonte die MedUni.

Anreize für die CoV-Schutzimpfung

Insgesamt 3.067 Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nahmen im August 2021 an einer Online-Umfrage teil. Darunter waren 1.019 Österreicher im Alter von 18 bis 90 Jahren. 18 Prozent der Teilnehmenden in Österreich gaben an, nicht gegen das Coronavirus geimpft zu sein und sich noch nicht für eine Impfung angemeldet zu haben, wurde am Montag in der MedUni-Aussendung erläutert.

Aus den Antworten ergab sich, dass 23,5 Prozent dieser Personen sich eher impfen lassen würden, wenn sie sich den Impfstoff frei aussuchen könnten, 8,7 Prozent würden dies bei Erhalt eines Gutscheins und 6,6 Prozent bei der Teilnahme an einer Lotterie mit Gewinnen tun. Weitere motivierende Gründe waren: Impfung am Arbeitsplatz (3,8 Prozent), kostenloses Essen nach der Impfung (3.3 Prozent) und der Erhalt eines Stickers, der die Impfung sichtbar macht (1,6 Prozent). Des Weiteren wurden Geld, eine verfügbare Corona-Schluckimpfung und Langzeitstudien als Anreize genannt.

"Kurioses Detail am Rande"

15,8 Prozent gaben an, sie wären bereit, sich eher impfen zu lassen, wenn die Impfung gratis wäre - genau das ist aber in den genannten Ländern der Fall, sprachen die Wissenschafter von einem "kuriosen Detail am Rande". Aus der Befragung sei nicht ersichtlich, ob wirklich alle Menschen wissen, dass die Impfung in Österreich kostenlos und der Impfstoff in den meisten Bundesländern frei wählbar ist. "Hier könnte es an ausreichend Information mangeln", sagte Schernhammer vom Zentrum für Public Health der MedUni.

Ähnlich in Schweiz und Deutschland

Die Möglichkeit, sich den Impfstoff auszusuchen, schien besonders für Personen mit einem hohen Bildungsabschluss attraktiv zu sein, während der Erhalt eines Gutscheins und die Teilnahme an einer Lotterie für weniger gebildete Personen und jüngere Menschen (18 bis 35 Jahre alt) attraktiver war. "Die Ergebnisse unserer Umfrage zeigen deutlich, dass sich ein wesentlicher Anteil der derzeit noch ungeimpften Personen in Österreich durch entsprechende Anreize für eine Impfung motivieren lassen würde", betonte Schernhammer. In der Schweiz und in Deutschland waren die genannten motivierenden Anreize größtenteils ähnlich verteilt.

