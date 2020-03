Studentin entdeckt 17 Exoplaneten - darunter eine neue Erde?

Diese Astronomiestudentin hat einen unglaublichen Fund gemacht: Michelle Kunimoto hat 17 neue Exoplaneten entdeckt. Einer davon sorgt ganz besonders für Aufsehen.

Ein potentiell bewohnbarer Planet

Einer dieser 17 Himmelskörper stellt die anderen Entdeckungen allerdings in den Schatten. So soll sich eine potentiell bewohnbare zweite Erde unter den Exoplaneten befinden. Der Planet trägt den Namen "KIC-7340288 b" und ist eineinhalb mal so groß wie die Erde. Er ist gilt als klein genug, um als felsig angesehen zu werden, anstatt gasförmig wie die Riesenplaneten unseres Sonnensystems.

Der neue Planet befindet sich in der habitablen Zone seines Sterns. Damit ein Planet als bewohnbar gilt, muss es Wasser in dauerhaft flüssiger Form geben, was hier der Fall sein könnte. Der Planet ist laut Kunimoto allerdings "tausend Lichtjahre entfernt". Dennoch ist der Fund außergewöhnlich, da bisher nur 15 kleine, potenziell bewohnbare Planeten in der habitablen Zone gefunden worden seien.