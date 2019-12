Streit um Rauch-Ausbau: Volksabstimmung angefochten

Wie die NEUE Vorarlberger Tageszeitung am Dienstag berichtet, ist beim Verfassungsgerichtshof eine Anfechtung der Volksabstimmung eingelangt.

In der Walgaugemeinde Ludesch haben sich die Bürger im November in einer Volksabstimmung gegen die Umwidmung von rund 6,5 Hektar landwirtschaftlicher Fläche zur Expansion des Fruchtsaftherstellers Rauch ausgesprochen. Der Streit um die geplante Betriebserweiterung geht nun allerdings weiter, berichtet die NEUE Vorarlberger Tageszeitung am Dienstag. Und zwar vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) in Wien. Dessen Sprecher Raphael Draschtak bestätigte auf NEUE-Anfrage, dass eine Anfechtung der Volksabstimmung eingelangt sei.