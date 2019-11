Ludesch stimmt gegen Erweiterung

Ludesch hat sich entschieden: Der Großteil der abgegebenen Stimmen votierten gegen die Erweiterung von Rauch und Ball.

In Ludesch haben sich die Bürger am Sonntag in einer Volksabstimmung gegen die Umwidmung von rund 6,5 Hektar landwirtschaftlicher Fläche zur Expansion des Fruchtsaftherstellers Rauch ausgesprochen. Da dafür ein Teil der geschützten Landesgrünzone notwendig wäre, kommt der Entscheidung auch überregionale Bedeutung zu.

Kein Planung für Ersatzprojekt

Von 2.688 stimmberechtigen Einwohnern haben 1.765 (65 %) bei der Volksabstimmung gültig gewählt, von denen 982 Wähler (56,1 %) gegen die Umwidmung und 763 (43,6 %) dafür stimmten. Der Fruchtsafthersteller Rauch erklärte am Nachmittag in einer Aussendung, "das demokratische Ergebnis der Volksabstimmung zur Kenntnis" zu nehmen. "Die weitere Vorgangsweise wird nun mit den Projektpartnern besprochen. Derzeit gibt es noch keine konkrete Planung für ein Ersatzprojekt."

Das sorgte für zum Teil massiven Widerstand in der Bevölkerung. Im Sommer hatten 950 Einwohner mit einer Unterstützungserklärung die Abhaltung einer Volksabstimmung erzwungen. Bei 3.515 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2019) wären dafür lediglich 477 Unterschriften notwendig gewesen. Die Gegner sehen unter anderem Boden- und Klimaschutz sowie die Grundwasserversorgung gefährdet und stellten die grundsätzliche Frage in den Raum, ob die Wirtschaft "mit Geld alles kaufen" könne. Wenige Tage vor der Volksabstimmung hatte das ansonsten medienscheue Unternehmen Rauch eine Pressekonferenz in Ludesch abgehalten und 5 Mio. Euro für die Gemeinde in Aussicht gestellt, die für Projekte wie das eines Kindergartens verwendet werden sollten. Das "Trio" Rauch/Red Bull/Ball argumentierte mit zusätzlichen Arbeitsplätzen und der Absicherung der regionalen Wirtschaft.