Streit um Rauch-Ausbau: "Der Verlierer ist am Ende Ludesch"

In Sachen Anfechtung der Volksabstimmung Ludesch ist nun der VfGH am Zug. Gemeinde und Initiative wollen abwarten.

Auch einen Monat nach der Volksabstimmung in Ludesch über die Betriebserweiterung von Rauch/Ball ist die Causa noch nicht vom Tisch. Hatte man kurz danach von Gemeindeseite noch darauf gehofft, dass Ruhe einkehrt, geht der Streit um die betroffenen Flächen nun voraussichtlich weiter. Wie die NEUE in ihrer gestrigen Ausgabe berichtete wird der Volksentscheid, der klar für den Erhalt der Grünflächen und gegen die Betriebserweiterung ausgefallen ist, nun von 15 Privatpersonen angefochten. Darunter befinden sich auch zwei Eigentümer jener Grünzonen-Grundstücke, die für eine Bebauung hätten umgewidmet werden sollen.

Bürgermeister Dieter Lauermann zeigt Verständnis dafür, dass die Betroffenen auf ihrem Recht beharren, räumt aber ein, dass dies wohl nicht zur Beruhigung der Lage beitragen werde. Er habe selbst erst am Dienstagmittag die offizielle Mitteilung der Anfechtung erhalten. Nun müsse von Gemeindeseite die Sachlage analysiert werden. „Ich denke, dass zunächst der Verfassungsgerichtshof am Zug ist. Dann sehen wir weiter“, meint der Bürgermeister. Der große Verlierer sei am Ende jedoch Ludesch selbst, ist er überzeugt. „Die ganze Geschichte hat Gräben durch die Gemeinde gezogen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese wieder schließen lassen.“