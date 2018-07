Straßensperren in Vorarlberg wegen Österreich Radrundfahrt

Feldkirch - Am Samstag und Sonntag kommt es in Vorarlberg, besonders im Großraum Feldkirch, wegen der Österreich Radrundfahrt zu Verkehrsbehinderungen.

Am 7. und 8. Juli 2018 startet die Österreich Radrundfahrt ihre ersten beiden Etappen in Feldkirch.

Bei der 1. Etappe wird die Strecke von Feldkirch über Frastanz, Nenzing, Bludesch, Thüringen, Schnifis, Satteins, Göfis und wieder Retour nach Feldkirch vier Mal gefahren. Dabei kommt es zu Totalsperren einiger Straßenabschnitte.

Totalsperren am Samstag im Überblick Bezirk Feldkirch:

– Sperre der L 190 in beiden Richtungen von der Bärenkreuzung in Feldkirch bis KM 21,15 in Frastanz (Bereich 60 km/h-Tafel) – Dauer – 09:30 bis ca 15:00 Uhr

– Sperre der Zufahrtsstraße von Göfis-Stein auf die L 190 in Richtung Feldkirch-Stadt – Dauer – 09:30 bis ca 15:00 Uhr

– Sperre der Autobahnabfahrt Frastanz in beiden Fahrtrichtungen – Dauer – 09:30 bis ca 15:00 Uhr

– Sperre der L 54 (Jagdberg Straße) in Schnifis unmittelbar vor der Einmündung der L 75 (Märchental) in beiden Fahrtrichtungen bis Einmündung in die L 50 (Rankweiler Straße) in Satteins – Dauer – 11:15 bis ca 14:30 Uhr

– Sperre der L 65 (Römerstraße) in Göfis-Pfitz in beiden Richtungen bis zur Abzweigung nach rechts auf die L 66 (Kirchstraße) in Richtung Göfis -Ortsmitte – Dauer – 11:30 bis ca 14:45 Uhr

– Sperre der L 66 (Hofnerstraße) in Göfis auf Höhe Sportplatzweg bis zur Einmündung in die L 190 in Feldkirch in beiden Richtungen – Dauer – 11:30 bis ca 14:50 Uhr

Bezirk Bludenz:

– Sperre der Gemeindestraße „Landstraße“ in Nenzing von der Kreuzung Tannenbildstraße bis zur Kreuzung Bahnhofstraße – Dauer – 11.10 bis ca 14:15 Uhr

– Sperre der L 75 (Gurdinätsch) ab der Kreuzung mit der L 193 in Thüringen bis zur Einmündung in die L 54 (Jagdbergstraße) in Schnifis in beiden Richtungen – Dauer – 11:15 bis ca 14:30 Uhr

Totalsperren am Sonntag im Überblick Bezirk Feldkirch:

– Sperre der L 190 in beiden Richtungen von der Bärenkreuzung in Feldkirch bis unmittelbar nach der Autobahnabfahrt in Frastanz – Dauer – 09:30 bis ca 11:30 Uhr

– Sperre der Zufahrtsstraße von Göfis-Stein auf die L 190 in Richtung Feldkirch-Stadt – Dauer – 09:30 bis ca 11:30 Uhr

– Sperre der Autobahnabfahrt Frastanz in beiden Fahrtrichtungen – Dauer – 09:30 bis ca 11:30 Uhr