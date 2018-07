Nur ein Vorarlberger bei der 70. Ö-Radrundfahrt dabei

Im siebenköpfigen Team vom heimischen Radrennstall steht nur ein einziger Vorarlberger für die 70. Österreich-Radrundfahrt.

Auftakt am kommenden Samstag in Feldkirch vor den Toren des Teams!

Bereits am kommenden Freitag, 6. Juli werden alle startenden Teams der Österreich Rundfahrt vorgestellt. Das erste Team wird um 17 Uhr in der Marktgasse Feldkirch dem breiten Publikum präsentiert – das letzte Team 18.30 Uhr. Dies feierlich eingebettet in das Feldkircher Weinfest!

„Wir haben gewisse Ziele für die Rundfahrt und sind in Kenntnis ob des super schweren Parcours der acht Etappen. Natürlich hätten wir gerne den einen oder anderen Fahrer zusätzliche dabei gehabt. Es sind nur sieben Fahrer pro Mannschaft zugelassen. Aufgrund der guten Verfassung der meisten Fahrer haben wir heuer ein sportliches Luxusproblem. Die Entscheidung war nicht einfach und hoffen hier ein glückliches Händchen gehabt zu haben. Die komplette Mannschaft freut sich bis es losgeht am kommenden Samstag in Feldkirch direkt in der Nähe des Teams!“