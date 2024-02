Strandgebühr und begrenzter Zugang in Italien: Dieser Ort in Ligurien setzt auf Nachhaltigkeit

Liguriens Küstenjuwel setzt auf Nachhaltigkeit: Sestri Levante begrenzt Strandzugang und führt eine Eintrittsgebühr ein.

In einem Versuch, dem Übermaß an Touristenströmen Herr zu werden, erwägt Sestri Levante, ein malerisches Küstenstädtchen in Ligurien, eine innovative Maßnahme: die Einführung einer Strandgebühr. Bekannt für seine idyllische Lage, die es dem Ort ermöglicht, sowohl einen langen Sandstrand als auch eine bezaubernde kleine Bucht, die Baia del Silenzio (Bucht der Stille), sein Eigen zu nennen, zieht Sestri Levante alljährlich eine Vielzahl an Badegästen und Touristen an. Die Ruhe und die feinen Sandstrände, eine Seltenheit in der ligurischen Küstenregion, machen es zu einem begehrten Ziel.