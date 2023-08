Empörung in Italien: Neue Hammer-Regeln an der Adria eingeführt

An Italiens Adriaküste sorgen neue Strandregeln für Empörung: Neben hohen Preisen ist nun auch das Mitbringen von eigenem Essen verboten.

Neue Regeln

Die Lokalregierungen in den touristischen Regionen Italiens haben in den vergangenen Wochen eine Reihe neuer Verhaltensregeln für die Strände erlassen. An einigen Orten wird bereits eine Reservierungspflicht durchgesetzt, und in bestimmten Gebieten gilt sogar ein Badehandtuch-Verbot .

Auch Einheimische sind sauer!

Diese Regel hat nicht nur bei Touristen, sondern auch bei Einheimischen für Verstimmungen gesorgt. "Die Regeln würden viel zu weit gehen", laut den Einheimischen, die in der "Repubblica" zitiert werden. Apulien, eine Region, die für Reisende bereits teuer ist, steht nun vor weiteren Kontroversen. Einige verärgerte Einwohner sind bereits so weit gegangen, eine Klage gegen diese neue Regelung einzureichen.

Neue Vorschriften und hohe Preise

Es sind nicht nur die strengen Vorschriften, die für Unmut sorgen, sondern auch die hohen Preise in der Region. Zum Beispiel kostet ein Eintritt im Beach Club Mar Village in Giovinazzo 30 Euro, wie aus der Zeitung hervorgeht. Und wer in Monopoli in der ersten Reihe am Lido Santo Stefano sitzen möchte, muss dafür sogar 100 Euro bezahlen.