Straftat vorgetäuscht: 40-Jähriger zündete eigenen Pkw an

Hohenems - Ein 40-jähriger Mann setzte in Hohenems sein eigenes Fahrzeug in Brand und täuschte einen Raubüberfall vor.

Am Morgen des 10. Juni geriet in der Römerstraße in Hohenems ein auf einem Parkplatz abgestellter Pkw aus ungeklärter Ursache in Brand. Der Pkw brannte dabei vollständig aus.