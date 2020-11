"STOP THE COUNT!" – Trump kündigt Erklärung an

In den USA steht das Ergebnis der Präsidentenwahl weiter nicht fest. Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. In mehreren Bundesstaaten wird weiter gezählt. Trumps Wahlkampfteam kündigt für 17.30 Uhr MEZ eine Erklärung in Las Vegas an. Über den geplanten Inhalt war vorerst nicht bekannt.