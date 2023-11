Stolzer Preis für einen Cheeseburger bei Five Guys

Die bekannte Burgerkette Five Guys eröffnet eine Filiale im schweizerischen Landquart und will damit McDonald's und Burger King zunehmend Konkurrenz machen.

Die berühmte amerikanische Burgerkette Five Guys macht sich auf den Weg in die Deutschschweiz, nur etwa 30 Autominuten von Feldkirch entfernt, um den etablierten Giganten McDonald's und Burger King Konkurrenz zu machen. Mit bereits drei Restaurants in der Westschweiz - einem in Lausanne und zwei in Genf - plant Five Guys, Anfang 2024 eine weitere Filiale im Fashion Outlet in Landquart zu eröffnen. Das berichten Schweizer Medien. Auch die Zürcher können sich freuen, denn es gibt Hoffnungen auf eine Filiale in Zürich, wie bei der Eröffnung der Westschweizer Standorte angedeutet wurde.