Die 10 besten Burgerrestaurants in Vorarlberg

Stillen Sie Ihren Hunger in einem der zehn besten Burgerrestaurants in Vorarlberg! Von traditionellen Favoriten bis hin zu einzigartigen Kreationen, diese Restaurants werden Ihre Erwartungen übertreffen.

Zur Übersichtlichkeit finden Sie hier eine Karte mit allen Restaurants. Details und alles Wissenswerte zu den Lokalen folgen weiter unten.

self all Open preferences.

BurgerBar

Ein einzigartiges Erlebnis für Burgerliebhaber!

Sicherlich denken die meisten nicht sofort an Burger, wenn sie an Bludenz denken. Doch die Bludenzer BurgerBar überrascht mit kulinarischen Köstlichkeiten, die selbst absolute Burgerexperten begeistern dürften. Das Lokal in der Rathausgasse 20 ist urig und gemütlich. Hier verbindet sich moderne Technik mit traditioneller Gastlichkeit. Das Ambiente ist einladend, die Einrichtung glänzt durch warme Farben und sanfte Beleuchtung. Besonders charmant ist die clevere Tablet-Bestellung, die viel Komfort bringt und kinderleicht zu bedienen ist.

Das Angebot

Die Speisekarte der BurgerBar ist so vielfältig, dass sie fast einer kleinen Weltreise gleicht. Von Mexiko bis Italien bleibt kein Burgerwunsch unerfüllt. Wagen Sie den exotischen Mexicano Burger oder lassen Sie sich vom italienischen Burger verzaubern. Das Angebot reicht von Fleischprodukten bis zu Vegetarischem: vom Veggie Burger bis zum Meat Bowl. Und wer glaubt, Burger seien die einzigen Stars der Show, der hat die Steaks noch nicht gesehen! Wie wäre es mit einem Barbarian-Steak, das so zart ist, dass es fast auf der Zunge zergeht? Aber vergessen Sie nicht, Platz für die verführerischen Donuts zu lassen. Ob Nougat-Schokolade oder Vanille, diese Desserts sind der perfekte Gaumenschmaus.

Lage & Ambiente

Trotz der oft hektischen Atmosphäre in Bludenz, die das Restaurant umgibt, verbirgt sich hinter den Mauern der BurgerBar eine kleine Ruheoase. Inmitten der modernen Einrichtung und des eleganten Designs fühlt man sich wie in einer anderen Welt. Ein idealer Ort für ein Rendezvous oder ein gemütliches Treffen mit Freunden. Der Komfort und die Gemütlichkeit, die die BurgerBar bietet, sind wohl einzigartig in Vorarlberg.

Fazit

Was uns gereizt hat: Die BurgerBar in Bludenz verbindet traditionelle Gastlichkeit mit einem modernen Touch. Das urige Ambiente und das innovative Bestellsystem via Tablet machen den Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Die abwechslungsreiche Speisekarte mit Burgern aus aller Welt spricht sowohl Fleischliebhaber als auch Vegetarier an.

Wovon wir überrascht waren: Die BurgerBar bietet trotz ihrer Lage inmitten der belebten Stadt Bludenz eine Oase der Ruhe. Das geschmackvolle, moderne Design und die warme Beleuchtung schaffen eine einladende und gemütliche Atmosphäre. Überraschend ist auch die Vielfalt des Angebots, das von exotischen Burgern über zarte Steaks bis hin zu unwiderstehlichen Donuts reicht.

Wofür wir wiederkommen: Die Kombination aus hervorragender Qualität, erstklassigem Service und entspannter Atmosphäre macht die BurgerBar zu einem Ort, den man immer wieder gerne besucht. Besonders der Italian Burger und die süßen Kartoffelpommes haben es uns angetan. Der aufmerksame und freundliche Service rundet das positive Gesamtbild ab.

Unsere Empfehlung: Warum empfehlen wir die BurgerBar als eine der Top 10 Locations für Burgerliebhaber in Vorarlberg? Es ist die Kombination aus Qualität, Service und Atmosphäre. Jeder Bissen der Burger ist köstlich und bietet eine Vielfalt an Aromen und Texturen. Der BurgerBar-Burger ist besonders lecker und die süßen Kartoffelpommes sind die perfekte Beilage. Das Personal ist sehr freundlich und aufmerksam und immer mit einem Lächeln zur Stelle. Das Essen ist von hoher Qualität und die Preise sind fair. Wenn Sie einmal dort waren, werden Sie verstehen, warum sie von vielen als das beste Burger-Restaurant Vorarlbergs bezeichnet wird. Aber genug geredet, guten Appetit!

BurgerBar

Leckere Burger, modernes Bestellsystem und freundliches Personal

Preis: €€

BurgerCraft

Frisch, geschmackvoll und unvergesslich

Frisch, schmackhaft, unwiderstehlich - das sind nur einige Begriffe, die einem in den Sinn kommen, wenn man in einen der erstklassigen Burger von BurgerCraft in Dornbirn beißt. Sie glauben, die besten Burger schon gegessen zu haben? Dann irren Sie sich. BurgerCraft zaubert Burger, die nicht nur wegen des fleischigen, üppigen 170g Beef Patty in Erinnerung bleiben: ausgezeichnete Steakqualität eingebettet in handgemachte Brötchen.

Das Angebot

Kommen wir zum Angebot. Neben Klassikern wie dem Hamburger und dem Cheeseburger bietet BurgerCraft auch andere leckere Burger wie den Acapulco und den Siziliano an. Für alle, die es noch abwechslungsreicher mögen, gibt es eine große Auswahl an Toppings und Saucen, wie Cheddar, Bacon, karamellisierte Zwiebeln, Avocado-Dip, Jalapenos und Chipotle Sauce. Und natürlich gibt es auch vegetarische Varianten. Vergessen Sie nicht, einen Blick auf die Beilagen und Getränke zu werfen. Und sparen Sie sich den Platz für die Desserts - Sie werden es nicht bereuen.

Lage & Ambiente

Und wo findet man dieses Burger-Paradies? Direkt in der Marktstraße 21, im Herzen von Dornbirn. Das Ambiente hier ist anders als in den meisten Burgerlokalen, die Sie vielleicht kennen. Hier weht ein Hauch von Mexiko, Spanien und Kuba. Beim Betreten spürt man sofort das gewisse Etwas, das den Besuch unvergesslich macht. Das Lokal ist ideal für alle, die Burger lieben und auf der Suche nach einzigartigen und schmackhaften Optionen sind.

Fazit

Was uns gereizt hat: BurgerCraft in Dornbirn überzeugt mit handgemachten Burgern, die durch Qualität und Kreativität bestechen. Das großzügige 170g Beef Patty und die Vielfalt an Toppings und Saucen sind nur einige der Highlights. Die einzigartige Atmosphäre, geprägt von mexikanischen, spanischen und kubanischen Einflüssen, trägt zu einem unvergesslichen Erlebnis bei.

Wovon wir überrascht waren: Bemerkenswert ist das Angebot an verschiedenen Burger-Varianten, die sich deutlich von der Norm abheben. Der Acapulco mit Avocadodip und Spiegelei und der Siziliano mit gegrillter Aubergine und Mozzarella überraschen mit unerwarteten Geschmackserlebnissen. Ebenso beeindruckend sind die hausgemachten Eistees, die für eine willkommene Erfrischung sorgen.

Wofür wir wiederkommen: Neben der hohen Qualität der Burger und dem ausgezeichneten Service ist es vor allem die entspannte und einladende Atmosphäre, die uns immer wieder ins BurgerCraft zurückkehren lässt. Die Möglichkeit, mitten im pulsierenden Leben von Dornbirn eine kulinarische Reise zu unternehmen, ist ein weiterer Anreiz, diesen besonderen Ort immer wieder zu besuchen.

Unsere Empfehlung: Probieren Sie die kreativen Burger-Kombinationen doch einfach selbst. Der Acapulco mit Avocadodip und Spiegelei und der Siziliano mit gegrillter Aubergine und Mozzarella zaubern Ihnen bestimmt ein Lächeln ins Gesicht. Trinken Sie unbedingt auch die hausgemachten Eistees, vor allem den Apfel-Eistee. Sie werden die Welt durch eine süße und erfrischende Brille sehen. Guter Service? Natürlich, das Personal ist freundlich und hilfsbereit. Sie wissen, was sie tun, und sie machen es gut. Und das alles zu einem fairen Preis. Was will man mehr?

BurgerCraft

Handgemachte Buns und saftige Rindfleisch-Patties in Steak-Qualität

Preis: €€

Galzig Bistrobar

Trendiger Hotspot in St. Anton am Arlberg

Wer auf der Suche nach einem trendigen und entspannten Ort ist, der so viel coolen Charme versprüht wie das schimmernde Weiß der umliegenden Berge, ist in der Galzig Bistrobar genau richtig. Hier in St. Anton am Arlberg scheint die Speisekarte sowohl das internationale Flair als auch den Abenteuergeist der alpinen Umgebung einzufangen. Wer kennt nicht den Heißhunger nach einem langen Tag auf der Piste? Nun, hier finden Sie genau die richtigen Gaumenfreuden, um diesen Heißhunger zu stillen - ohne die Bank zu sprengen! Und wenn Sie einen pelzigen Freund haben, der auch gerne mal ein Schnitzel schnüffelt, haben Sie Glück. Hunde sind in der Galzig Bistrobar herzlich willkommen!

Das Angebot

Das Speisenangebot ist erfrischend vielfältig. Es gibt zwar keine regionalen Spezialitäten, aber jeder Bissen ist eine kulinarische Weltreise. Wer auf der Suche nach leckerer Hausmannskost ist, sollte sich von der Thai-Curry-Suppe und den Fish and Chips überzeugen lassen - eine Köstlichkeit, die bereits viele Gäste zu schätzen wissen. Ein echter Publikumsliebling sind natürlich vor allem die Burger, die für ihre beeindruckende Größe und Qualität bekannt sind. Ein besonderer Leckerbissen, den man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte, ist die Burrata - ein seltener Genuss hier in den Alpen, der einem aber das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Und für Feinschmecker gibt es das Tomahawk-Steak mit Hummer. Ein Gericht, das so gut schmeckt, wie sein Name klingt!

Lage & Ambiente

Die Galzig Bistrobar befindet sich in einer beneidenswerten Lage, umgeben von der atemberaubenden Bergkulisse, die St. Anton so unwiderstehlich macht. Mit ihrer sonnigen und schön gelegenen Terrasse ist sie der perfekte Ort, um sich nach einem anstrengenden Tag in den Bergen bei einem kühlen Getränk zu entspannen. Auch das Innere des Lokals ist ansprechend, mit einer entspannten, coolen Atmosphäre, die sowohl Einheimische als auch Besucher anzieht. Da es sich um einen beliebten Hotspot in St. Anton handelt, empfiehlt es sich, im Voraus einen Tisch zu reservieren.

Fazit

Was uns gereizt hat: Die Galzig Bistrobar verspricht eine gelungene Mischung aus entspannter Atmosphäre und kulinarischer Vielfalt von internationaler Küche bis hin zu heimischen Schmankerln. Der Reiz liegt aber natürlich auch in der einmaligen Lage direkt an den Hängen von St. Anton am Arlberg.

Wovon wir überrascht waren: Überraschend ist die kulinarische Bandbreite, die die Galzig Bistrobar bietet. Von Thai-Curry-Suppe und Fish and Chips über eine beeindruckende Auswahl an Burgern bis hin zu exotischen Köstlichkeiten wie Burrata oder dem extravaganten Tomahawk-Steak mit Hummer gibt es viel zu entdecken.

Wofür wir wiederkommen: Der besondere Reiz liegt in der Kombination aus erstklassigem Service, coolem Ambiente und leckeren hausgemachten Desserts. Dazu kommt die Möglichkeit, das Essen auf der Sonnenterrasse mit Blick auf die atemberaubende Bergwelt zu genießen.

Unsere Empfehlung: Wir können dieses Restaurant nicht nur wegen der erstklassigen Speisen und Getränke, sondern auch wegen des Services wärmstens empfehlen. Das Personal ist freundlich und immer aufmerksam - Ihr Glas bleibt nie lange leer! Außerdem bietet das Lokal eine gemütliche Atmosphäre und eine gute Auswahl an Getränken, was es zum idealen Ort für einen entspannten Burger-Abend zu zweit oder mit Freunden nach einem erlebnisreichen Tag in den Bergen macht. Und haben wir schon die leckeren hausgemachten Desserts erwähnt? Worauf warten Sie noch? Machen Sie sich auf den Weg zur Galzig Bistrobar!

Galzig Bistrobar

Moderne Interpretation authentisch österreichischer Gerichte

Miles Diner Bregenz

Hausgemachte Burger, Pulled Pork und mehr!

Wer sich in der Landeshauptstadt aufhält und spontan Lust auf einen saftigen Burger verspürt, ist im Miles Diner Bregenz genau richtig. Nur einen Steinwurf vom idyllischen Bodensee entfernt, steht das Lokal seit 2015 im Dienste kulinarischer Genüsse. Haben wir schon erwähnt, dass die Burger im Miles Diner hausgemacht sind? Und das gilt nicht nur für das Fleisch - auch die Brote und Saucen werden von dem engagierten Team frisch zubereitet. Ganz zu schweigen vom knusprigen Hähnchen und dem einzigartigen Pulled Pork!

Das Angebot

Egal, ob Sie Lust auf einen klassischen amerikanischen Burger haben oder einfach nur das herrlich marinierte Pulled Pork genießen möchten: Im Miles Diner werden Sie fündig! Aber nicht nur die frisch zubereiteten Speisen überzeugen. Seit 2021 ist das Miles Diner in Bregenz Teil der Initiative "Offener Kühlschrank", die Lebensmittelverschwendung reduzieren soll. Klasse, oder?

Lage & Ambiente

Haben wir schon den Charme erwähnt, den Miles Diner versprüht? Das Lokal m Stil eines amerikanischen Diners eingerichtet, Gäste fühlen sich also, als wären sie plötzlich in den USA - mit Wandschmuck, Essenskörben und riesigen Sandwiches. Hier fühlt man sich sofort zu Hause. Mit 40 Sitzplätzen innen und einem schattigen Gartenbereich, nur zwei Minuten vom See entfernt, ist es der ideale Ort, um sich entspannen und kulinarische Höchstleistungen zu genießen. Allerdings gilt hier: Nur Bares ist Wahres! Im Diner wird nur bar bezahlt, also nicht vergessen, genügend Münzen und Scheine mitzubringen.

Fazit

Was uns gereizt hat: Die Aussicht auf hausgemachte Burger im amerikanischen Stil lockt die Gäste ins Miles Diner Bregenz. Die Kombination aus saftigem Fleisch, frisch gebackenen Brötchen und hausgemachten Saucen macht neugierig. Hinzu kommt das ungewöhnliche Ambiente, das einem das Gefühl gibt, plötzlich mitten in den USA zu sein.

Wovon wir überrascht waren: Überrascht hat uns vor allem die Initiative "Offener Kühlschrank", die das Miles Diner seit 2021 unterstützt, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren - ein bemerkenswertes soziales Engagement. Auch das Barzahlungssystem hat uns in der heutigen Zeit überrascht. Aber auch die Liebe zum Detail, mit der das Restaurant eingerichtet ist, hat uns beeindruckt.

Wofür wir wiederkommen: Wir kommen wieder, um das wunderbar marinierte Pulled Pork zu genießen, das perfekt gewürzt und extrem saftig ist. Und natürlich ist das Frühstück - Rührei, Speck und gebackene Bohnen - ein Muss. Außerdem kann man sich nach dem leckeren Essen im schattigen Garten entspannen.

Unsere Empfehlung: Die Burger sind wirklich lecker, aber das Pulled Pork ist ein Gedicht - die perfekte Marinade, würzig und saftig, und der Geschmack? Ehrlich, wir könnten stundenlang darüber schwärmen. Aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken: Die Bedienung ist schnell und die Preise sind fair, gemessen an der Größe der Portionen. Selbst wenn es mal voll ist, ist die Wartezeit relativ kurz. Auch das Frühstück ist hervorragend: Rührei, Speck und gebackene Bohnen. Yummy!

Miles Diner Bregenz

Hotspot für coole Drinks und riesige Burger

Preis: €€

One More

Burger-Experte für Nimmersatts

Eingebettet in die malerische Kulisse der Feldkircher Altstadt verbirgt sich der Charme dieses amerikanischen Diners, des One More. Wie der Name schon sagt, bekommt man hier immer wieder Lust auf einen weiteren Burger, der die Liebe und Hingabe widerspiegelt, mit der hier alle Speisen zubereitet werden. Beim Betreten des Lokals wird man von der Herzlichkeit und Energie, die in der Luft liegt, erfüllt.

Das Angebot

Die Speisekarte ist eine aufregende Geschmacksreise, die das Beste aus Burgern, Tacos und Burritos vereint. Ob Fleischliebhaber oder Veganer, das One More hat für jeden Gaumen etwas zu bieten. Lassen Sie Ihre Geschmacksnerven mit dem unwiderstehlichen Smash Burger Tango tanzen oder schwelgen Sie in der zarten Verführung der veganen Burger. Nicht zu vergessen: die Trüffel-Pommes frites, ein wahres Fest für die Sinne. Ein Tipp: Bestellen Sie Ihren Burger als Double mit Bacon - Sie werden es nicht bereuen!

Lage & Ambiente

Doch nicht nur wegen der Burger ist das Lokal einen Besuch wert. Auch die Lage und das Ambiente des Restaurants könnten nicht besser sein. Mitten in der Altstadt gelegen, bietet das One More eine entspannte Atmosphäre und eine Einrichtung im amerikanischen Diner-Stil mit einem Hauch Retro-Chic. Das Interieur ist schlicht, aber charmant. Zusammengefasst: Das One More ist ein Ort zum Wohlfühlen. Hier könnte man stundenlang sitzen und die Welt draußen vergessen. Außerdem ist das Personal freundlich und aufmerksam und trägt immer ein Lächeln im Gesicht.

Fazit

Was uns gereizt hat: Das One More überzeugt mit der Aussicht auf eine kulinarische Reise, die das Beste aus Burgern, Tacos und Burritos vereint. Die Tatsache, dass es sowohl fleischhaltige als auch vegane Optionen gibt, hat uns sehr angesprochen. Außerdem ist die Energie und Herzlichkeit, die man sofort spürt, wenn man das Restaurant betritt, ein großer Anreiz.

Wovon wir überrascht waren: Wir waren von der Qualität der veganen Angebote im One More überrascht, insbesondere von den veganen Burgern. Es war erstaunlich, wie sie den Geschmack und die Textur von Fleisch so gut imitieren konnten. Außerdem war das Personal auffallend freundlich und aufmerksam.

Wofür wir wiederkommen: Wir werden wiederkommen, um die Trüffelpommes und den unwiderstehlichen Smash Burger zu genießen. Und wir freuen uns schon darauf, uns wieder in diesem charmanten Retro-Chic zu verlieren, der uns die Welt draußen vergessen lässt. Mit seinen hausgemachten Limonaden und dem überraschend guten Brownie zum Dessert ist das One More auf jeden Fall einen weiteren Besuch wert.

Unsere Empfehlung: Ins One More gehen und ein fantastisches Burger-Erlebnis genießen. Der Smash Burger ist ein absolutes Muss, aber vergessen Sie nicht, auch die veganen Varianten zu probieren. In die Trüffel-Pommes könnte man sich glatt verlieben. Mit den hausgemachten Limonaden und dem überraschend guten Brownie zum Dessert ist das One More definitiv eines der Top 10 Burgerrestaurants in Vorarlberg.

One More

Entspannte Atmosphäre im amerikanischen Diner-Stil

Preis: €€

The Falling Cow

Next-Level Slow Food für Vorarlberg

Vergessen Sie alle Burger-Restaurants, die Sie bisher kannten! Im beschaulichen Bezau in Vorarlberg liegt The Falling Cow, ein Ort, der den Begriff Slow Food auf eine neue Ebene hebt. Die Foodtruck-Besitzer Stefan Jazbec und Cindy Willam haben sich von der Slow-Fast-Food-Bewegung in Boulder, Colorado, inspirieren lassen und das Konzept in ihre Heimat gebracht. Sie fühlen sich der Bregenzerwälder Tradition verpflichtet und wollen gleichzeitig in jeder Hinsicht nachhaltig agieren.

Das Angebot

Ihr Magen knurrt schon beim Gedanken an einen saftigen Burger? Im The Falling Cow werden Sie Burgerkreationen erleben, die Sie sonst nirgendwo finden. Das Fleisch kommt von lokalen Metzgern aus dem Bregenzerwald, das Gemüse frisch vom Feld. Und die Brötchen? Hausgemacht nach Cindys Originalrezept aus Amerika. Auf der Speisekarte stehen verschiedene Burger-Varianten wie Käse-, Speck-Käse-, Veggie-, Jalapeno- und Waldburger, jeweils serviert mit 180 g Bregenzerwälder Rindfleisch, hausgemachten Kartoffelbrötchen, hausgemachter Sauce, roten Zwiebeln, Salat und Tomaten. Na, schon Lust auf einen Burger?

Lage & Ambiente

Die Lage in Bezau bietet einen atemberaubenden Ausblick, der allein schon einen Besuch wert ist. Aber nicht nur das macht das Ambiente der Falling Cow so besonders. Die wunderschöne Dine-in Struktur mit Stehtischen und Getränken bietet ein einzigartiges Erlebnis. Schauen Sie sich um, atmen Sie tief durch und Sie werden spüren, dass Sie genau dort sind, wo Sie sein wollen. Wo sonst, wenn nicht hier, kann man einen leckeren Burger genießen und dabei den atemberaubenden Blick über Bezau bewundern?

Fazit

Was uns gereizt hat: Die Idee von Slow Food in Form von Burgern hat uns auf jeden Fall dazu bewogen, The Falling Cow zu besuchen. Das Konzept, inspiriert von der Slow-Fast-Food-Bewegung in Boulder, Colorado, gepaart mit dem Bekenntnis zur Bregenzerwälder Tradition und der Nachhaltigkeit, machte diesen Ort für uns attraktiv.

Wovon wir überrascht waren: Die einzigartigen Burgerkreationen, insbesondere der Wälderburger mit würzigem Bregenzerwälder Rind und hauchdünnem Bergkäse, haben uns überrascht. Die Kombination aus heimischem Fleisch, frischem Gemüse und hausgemachtem Brötchen hat uns wirklich begeistert. Der Ausblick in Bezau an den Stehtischen mit Burgern und Getränken in der Hand sorgt für ein einzigartiges Erlebnis.

Wofür wir wiederkommen: Die unglaubliche Aussicht auf Bezau, kombiniert mit dem einzigartigen Konzept und den leckeren Burgern überzeugt auf ganzer Linie. Auch die Gastfreundschaft und Freundlichkeit der Besitzer hat uns sehr beeindruckt und lässt uns auf einen weiteren Besuch hoffen.

Unsere Empfehlung: Warum empfehlen wir die Falling Cow als eines der Top 10 Burger-Restaurants in Vorarlberg? Nun, neben der Einzigartigkeit des Konzepts und der Location sind es vor allem die Burger, die uns diese Entscheidung leicht gemacht haben. Der Wälderburger mit würzigem Bregenzerwälder Rind und hauchdünnem Bergkäse wird Sie sofort in seinen Bann ziehen. Und wer einmal den Double-Bacon-Cheese-Burger probiert hat, will nie wieder etwas anderes. Die Preise sind mehr als fair und freundlichen Service gibt es auch noch dazu. The Falling Cow bietet ein einzigartiges Erlebnis! Schauen Sie doch einfach mal vorbei!

The Falling Cow

Nachhaltiges, regionales Essen, inspiriert vom Trends aus Boulder, Colorado

Preis: €€

Den "Tourplan" finden Sie unter: https://www.thefallingcow.com/tour-plan

Vegan Burger

Vegane Vielfalt in Dornbirn

Auf den Geschmack kommt es an und vegane Speisen sind in - der Wandel in der Esskultur macht auch vor Vorarlberg nicht halt. In der Marktstraße 54 in Dornbirn beginnt die Vielfalt pflanzlicher Gaumenfreuden. Das Vegan Burger Restaurant wirkt schlicht und bescheiden, ist aber ein Paradies für pflanzenbasierte Ernährung. Hier geht es nicht nur ums Essen, sondern auch um Nachhaltigkeit und regionale Zutaten. Man könnte sagen, das Vegan Burger Restaurant vereint die Essenz Vorarlbergs in einem Burger. Ein echter Genuss ohne schlechtes Gewissen!

Das Angebot

Die Speisekarte des Vegan Burger Restaurants liest sich wie eine Ode an die Vielfalt der pflanzlichen Küche. Natürlich gibt es die Klassiker, aber haben Sie schon einmal von einem Beyond Meat Burger oder einem Sweet Potato Burger gehört? Und wer sagt, dass Burger und Dessert nicht zusammenpassen? Hier ist alles möglich - und alles vegan. Die Kombination aus Qualität und Frische ist das Markenzeichen des Restaurants und man schmeckt die Leidenschaft in jedem Bissen. Und wer nicht aus dem Haus gehen möchte, kann sich den Genuss auch nach Hause liefern lassen - dank Lieferservice.

Lage & Ambiente

In der Marktstraße 54 in Dornbirn taucht man in eine Atmosphäre ein, die gemütlich und einladend zugleich ist. Ein Ort zum Verweilen, Genießen und Teilen. Durch die zentrale Lage in Dornbirn lässt sich ein Stadtbummel mit diesem kulinarischen Highlight verbinden. Schlagen Sie also zwei Fliegen mit einer Klappe und lassen Sie sich verwöhnen.

Fazit

Was uns gereizt hat: Das Vegan Burger Restaurant bietet eine große Auswahl an pflanzenbasierten Burgern, die nicht nur geschmacklich überzeugen, sondern auch die Philosophie der Nachhaltigkeit und Regionalität repräsentieren. Das Konzept der veganen Küche mit Gerichten wie dem Beyond Meat Burger oder dem Sweet Potato Burger ist definitiv ein Anreiz.

Wovon wir überrascht waren: Die Vielfalt und Kreativität, die in jedem Burger steckt, hat uns überrascht. Sogar die Desserts sind vegan und harmonieren perfekt mit den Hauptgerichten. Außerdem bietet das Restaurant einen Lieferservice an, der den Genuss bis an die Haustür bringt.

Wofür wir wiederkommen: Die veganen Burger sind eine Offenbarung und der Avocado-Kuchen ein absolutes Muss. Dazu kommt die einladende Atmosphäre und die Nähe zur Innenstadt, die einen Besuch im Vegan Burger Restaurant immer wieder lohnenswert machen.

Unsere Empfehlung: Der beste vegane Burger und ein unglaublicher Avocado-Kuchen - das sind nur zwei der Highlights im Vegan Burger, die wir hervorheben möchten. Aber das ist noch nicht alles. Hier gibt es auch einen tollen Salat und erstklassige Pommes. Wer könnte da widerstehen? Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich von diesem kulinarischen Erlebnis begeistern.

Vegan Burger

Das beste vegane Burger und erstaunlich guter Avocado-Kuchen

Preis: €

Werkstatt

Wo die Nacht schon mal zum Tag wird

Die Werkstatt in Rankweil besticht nicht nur durch seine exzellenten Burger, sondern auch durch ausgelassene Partys und tanzbare Beats. Wenn die Musik spielt und der hauseigene DJ an den Reglern dreht, schmeckt der hausgemachte Burger gleich noch mal so gut. In der Werkstatt ist immer was los, hier schlägt das Herz von Rankweil, hier wird die Nacht zum Tag und der Burger zum Festmahl.

Das Angebot

Die Speisekarte der Werkstatt liest sich wie eine Beschreibung des kulinarischen amerikanischen Traums: Burger, Chicken Wings und etwas Süßes zum Frühstück. Es zieht ein verführerischer Duft durch Rankweil, der die Herzen von Fleischliebhabern höher schlagen lässt. Das sind die Mittagsmenüs der Werkstatt, die montags bis freitags von 11 bis 14 Uhr serviert werden. Und wer sich fragt, was ein Hot Stone auf der Speisekarte zu suchen hat - das ist etwas für die ganz harten Steakfans! Außerdem gibt es eine herrliche Terrasse, ein Sonnenuntergang dort und man vergisst, dass man eigentlich in Vorarlberg und nicht in Kalifornien ist.

Lage & Ambiente

In der Langgasse 116 in Rankweil befindet sich diese Burgerwerkstatt. Schon beim Betreten wird klar, dass hier die Uhren anders ticken. Die Newswall verrät, was gerade angesagt ist, was in der Werkstatt passiert und was noch kommen wird. Mit etwas Glück findet man sogar ein Foto von sich inmitten der feiernden Gäste. Ohne Voranmeldung sollte man allerdings nicht kommen, sonst könnte es eng werden.

Fazit

Was uns gereizt hat: Die Werkstatt in Rankweil ist eine einzigartige Kombination aus Restaurant und Eventlocation. Neben exzellenten Burgern und Chicken Wings lockt sie mit regelmäßigen Partys, bei denen der hauseigene DJ die Beats liefert.

Wovon wir überrascht waren: Überraschend ist die Vielfalt des Angebots, das von verführerischen Mittagsmenüs von Montag bis Freitag bis zum Hot Stone für eingefleischte Steakfans reicht.

Wofür wir wiederkommen: Der amerikanische Charme und die hervorragenden Burger der Werkstatt laden immer wieder zum Verweilen ein. Nicht zu vergessen die phänomenalen Chicken Wings und die überraschend guten Veggy Burger. Hinzu kommen die regelmäßig stattfindenden Events, die für ein besonderes Flair sorgen.

Unsere Empfehlung: Wenn Sie uns fragen, sollten Sie unbedingt den Werkstatt-Burger probieren - ein Hochgenuss der amerikanischen Küche! Und die lecker gewürzten Chicken Wings, saftig und knusprig, was will man mehr? Aber auch der Veggy Burger begeistert. Die Werkstatt ist für uns das perfekte Burger-Restaurant: gute Musik, gute Stimmung und vor allem gute Burger.

Werkstatt

Ein absolutes Muss für Liebhaber von Burgern und exotischen Cocktails

Preis: €€

Wippel Burger & Grill

Das kleine Burger-Paradies in Höchst

Ein kleines Burger-Paradies erwartet Sie in Höchst: Wippel Burger & Grill ist ein Familienbetrieb, der seit 2017 leckere Burger und mehr serviert. Auch traditionelle Grillspezialitäten stehen auf der Speisekarte. Besonders beeindruckt haben uns die Special Burger. Ob vor Ort, über das praktische Online-Bestellsystem oder telefonisch - hier bekommt man seinen Burger ganz einfach und bequem.

Das Angebot

Die Brötchensorten sind vielfältig: Sesam, Brioche und Vollkorn stehen zur Auswahl. Das Rindfleisch stammt von regionalen Alpenrindern und wird täglich frisch gewolft. Es besteht sogar die Möglichkeit, Fleisch von einem Vorarlberger Biobauern zu wählen. Die Vielfalt der Burger ist beeindruckend: vom klassischen Cheeseburger über den L.A. Smashed Double Cheeseburger bis hin zum veganen Venice Burger. Verschiedene Saucen und Toppings runden das Angebot ab. Dazu gibt es Beilagen wie Pommes frites, Süßkartoffelpommes, Zwiebelringe, gebackene Champignons, Cole Slaw und Chicken Fries sowie verschiedene Salate.

Lage & Ambiente

Das Wippel in Höchst besticht durch seine gemütliche Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Wie wäre es mit einem entspannten Nachmittag auf der Außenterrasse oder einem gemütlichen Abend im stilvoll eingerichteten Innenraum? Kostenlose Parkplätze vor dem Restaurant machen den Besuch noch einfacher und entspannter.

Fazit

Was uns gereizt hat: Der Familienbetrieb Wippel Burger & Grill bietet eine große Auswahl an handgemachten Burgern, von klassischen Varianten bis hin zu innovativen Kreationen wie dem L.A. Smashed Double Cheeseburger oder dem veganen Venice Burger. Besonders attraktiv ist die Möglichkeit, Fleisch von einem Vorarlberger Biobauern zu wählen.

Wovon wir überrascht waren: Besonders überraschend ist die Vielfalt an Brötchensorten und die Special-Burger, die das Menü abrunden. Zudem wird das Rindfleisch täglich frisch gewolft und stammt von regionalen Alpenrindern, was einen hohen Qualitätsstandard garantiert.

Wofür wir wiederkommen: Die regelmäßigen Special-Burger und die große Auswahl an Beilagen wie Pommes frites, Süßkartoffelpommes und Zwiebelringe laden zum Wiederkommen ein.

Unsere Empfehlung: Sie bezeichnen sich als Burger-Kenner? Dann haben wir hier genau das Richtige für Sie. Der L.A. Smashed Double Cheeseburger ist ein kulinarisches Meisterwerk, das Ihre Erwartungen übertreffen wird. Und dazu nehmen Sie am besten die knusprigen Pommes frites, die passen perfekt zu dem saftigen Burger. Wippel Burger & Grill ist ein absolutes Muss für jeden Burger-Liebhaber.

Wippel Burger & Grill

Familienunternehmen mit leckeren Burgern und regelmäßigen Specials

Preis: €€

Berk's Food and Drinks

Das unprätentiöse Burgererlebnis

Sind Sie auf der Suche nach dem ultimativen Burger-Erlebnis in Vorarlberg? Dann haben wir hier genau das Richtige für Sie: Berk's Food and Drinks. Dieses Restaurant bietet eine große Auswahl an leckeren Burgern und noch viel mehr.

Das Angebot

Berk's Food and Drinks ist ein wahres Burgerparadies mit einer großen Auswahl für jeden Burgerliebhaber. Klassiker wie der Hamburger und der Cheeseburger mit saftigem Cheddar sind hier selbstverständlich. Aber das ist noch lange nicht alles! Das Restaurant überrascht mit Burger-Spezialitäten, die Sie auf eine kulinarische Entdeckungsreise schicken. Wie wäre es mit dem Chili Burger, der mit feurigen Jalapeños für eine angenehme Schärfe sorgt? Oder dem Hawaii-Burger, der mit würzigem Gouda und frischer Ananas für eine tropische Geschmacksexplosion sorgt? Für die ganz Mutigen gibt es den Rote-Wurst-Burger mit knusprigem Bacon.

Lage & Ambiente

Das Berk's in Götzis strahlt eine angenehme Atmosphäre aus und das freundliche Personal sorgt dafür, dass Sie sich sofort willkommen fühlen. Genießen Sie Ihren Burger auf der Terrasse und lassen Sie sich von der malerischen Umgebung verzaubern. Das Lokal ist gemütlich eingerichtet, alles in allem ein Ort, an dem man gerne verweilt.

Fazit

Was uns gereizt hat: Berk's Food and Drinks besticht mit einer großen Auswahl an Burgern und kreativen Kombinationen, wie dem Chili-Burger mit feurigen Jalapeños und dem Hawaii-Burger mit würzigem Gouda und frischer Ananas.

Wovon wir überrascht waren: Positiv überrascht waren wir von der angenehmen Atmosphäre und dem freundlichen Personal im Berk's sowie von der gemütlichen Einrichtung.

Wofür wir wiederkommen: Wir werden auf jeden Fall wegen der Burger-Spezialitäten wiederkommen, insbesondere wegen des scharfen Chili-Burgers und des exotischen Hawaii-Burgers.

Unsere Empfehlung: Warum wir das Berk's Food and Drinks als eines der Top 10 Burger-Restaurants in Vorarlberg empfehlen? Das Restaurant bietet nicht nur eine große Auswahl an leckeren Burgern, sondern legt auch großen Wert auf die Verwendung heimischer Zutaten. Wir empfehlen den Chili-Burger mit Jalapeños, den Hawaii-Burger mit Gouda und Ananas und den Rote-Wurst-Burger mit Bacon. Ob Fleischliebhaber oder Vegetarier, bei Berk's Food and Drinks ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Berk's Food and Drinks

Vielfältige Auswahl an einzigartigen und köstlichen Burgerkreationen

Preis: €€