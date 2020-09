Stichwahl-Duell um Bludenz zwischen Leiter und Tschann

Mario Leiter (l.) und Simon Tschann (r.) stehen sich am Mittwoch in einem Live-Duell auf VOL.AT gegenüber.

Die beiden Kandidaten auf das Bürgermeisteramt in Bludenz stellen sich am Mittwoch in einer Live-Diskussion von VOL.AT und VN.at den Fragen zur Zukunft von Bludenz. Im Anschluss analysieren Politexperten das Duell der beiden Spitzenkandidaten.

Der Countdown läuft: Am Sonntag, den 27. September 2020, müssen in Bludenz die Bürgerinnen und Bürger noch einmal zur Wahlurne. Simon Tschann, Quereinsteiger und designierter Nachfolger von Langzeit-Bürgermeister Mandi Katzenmayer in der Bludenzer VP, und Sozialdemokrat Mario Leiter gehen in Bludenz in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt.

Bevor sie sich am Sonntag, den 27. September, der Stichwahl stellen, stehen sich beide in der Stichwahl-Diskussion von VOL.AT TV und VN.at gegenüber.

Direkt im Anschluss analysieren Politexperten das Duell der beiden Spitzenkandidaten.