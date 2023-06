Steinschläge, Felsstürze und Muren als Folgen des Gletscherschwunds

Der massive Felssturz in der Silvrettagruppe, der am Sonntag offenbar das südlichen Fluchthorn um den halben Gipfel samt Gipfelkreuz gebracht hat, hat sich nach einer Periode einer massiven "Rekordschmelze" der österreichischen Gletschermassen ereignet.

Drei Meter Eisschicht im Vorjahr verloren

Gletscher werden sich halbieren

"Wir müssen davon ausgehen, dass sich die Gletscher in den nächsten 20 Jahren - ganz unabhängig, von welchem Szenario man ausgeht - halbieren werden. Wir können das nicht mehr verhindern", wurde Herbert Formayer, wissenschaftlicher Leiter des Berichts und Professor am Institut für Meteorologie und Klimatologie (Boku), anlässlich der Veröffentlichung des Berichts zitiert. Die Folge der Rückgänge sind eine Zunahme an Material für sogenannte gravitative Prozesse oder Massenbewegung - der Sammelbegriff für Hangrutschungen, Muren, Berg- oder Felsstürze und Geröll-Lawinen:

Die Bezeichnung kommt aus der Geologie, wobei das Lateinische "gravitativ" bedeutet, dass die Schwerkraft dafür sorgt, dass Material hangabwärts transportiert wird. All den - oft zerstörerischen - Ereignissen ist gemein, dass ihre Häufigkeit mit dem Klimawandel stetig zunimmt. Denn zunehmende Starkregenereignisse, wie auch deren Gegenteil, die Trockenheit, sind die zwei Folgen der menschengemachten Klimakrise, die in den Bergen oder spezifisch in Österreichs alpinen Regionen zu den auslösenden Momenten zählen. Weitere Zutaten sind die Schwächung des Waldes in seiner Schutzfunktionen für Siedlungen vor Steinschlag & Co. In höheren Lagen oberhalb der Baumgrenze fehlt der Wald generell, was beim Auftauen des Permafrosts die Gefahr ebenso erhöhen kann.