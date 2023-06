Massiver Felssturz im Tiroler Galtür, keine Verletzten

In der Silvrettagruppe im Gemeindegebiet von Galtür im Tiroler Bezirk Landeck ist es Sonntagnachmittag zu einem massiven Felssturz gekommen.

Im Bereich der Nordwestflanke des südlichen Fluchthorns donnerten die Gesteinsmassen mit voller Wucht über das breite Wasser in Richtung Jamtalhütte, wie ein aufgenommenes Video zeigte. Die Länge der Mure betrug über zwei Kilometer, teilte die Polizei mit.

Im Bereich der Nordwestflanke des südlichen Fluchthorns donnerten die Gesteinsmassen mit voller Wucht über das breite Wasser in Richtung Jamtalhütte. (Bild: APA)

Zufälliger Augenzeuge filmte mit

Die Gesteinsmassen stürzten am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr von der Nordwestflanke am Südlichen Fluchthorn Richtung Tal, ein zufälliger Augenzeuge filmte die dramatischen Szenen. Der Felssturz dauerte nur wenige Minuten und hinterließ eine klaffende Wunde am Berg.