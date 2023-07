Startschuss für 10 Jahre Electric Love Festival

Ab Donnerstag ist es wieder soweit. 160 Artists auf 5 Bühnen, im Herzen Österreichs. Das Electric Love Festival am Salzburgring feiert sein 10jähriges Jubiläum. Mit dabei ist neben hochkarätigem Line-Up auch Vorarlberg Online und berichtet live vom Festival aus dem Mozartland.

Kaum ein Name schafft es nicht ins Line-Up des diesjährigen Electric Love Festivals. Mit Dimitri Vegas & Like Mike, Scooter, Timmy Trumpet, Hardwell und vielen anderen Überfliegern ist das diesjährige Line-Up gesichert. Auch Robin Schulz, der vor wenigen Tagen noch in Hard gastierte und hier knapp 5.000 Gäste beglückte wird beim #ELF23 als Headliner geführt.

Wer die Entwicklung des Electric Love Festivals in den letzten Jahren begleitet hat, der glaubt in vielen Punkten vielleicht alles gesehen zu haben. Die großen Spektakel-Highlights und Überraschungen werden hier aber noch gar nicht verraten. Lediglich zum Line-Up können wir bereits heute sagen, dass der Fokus auf der Zukunft liegt. Aufstrebende Nachwuchstalente und Top-Stars aus der Region sind genauso vertreten, wie diejenigen, die in den letzten Monaten die Charts erobern konnten. Ski Aggu, Brutalismus 3000, Yung Hurn, oder der österreichische DJ Toby Romeo sind Garanten für gute Stimmung abseits der Prime-Time.

self all Open preferences.

Lokal-Support und Herzarbeit

Mit einem Blick aufs Wetter kann man feststellen, dass gerade im Herzen die Sonne am meisten strahlen wird. Neben dem Electric Love Resident DJ Felice, der jährlich die Eröffnung managt, sind auch dieses Jahr Rene Rodrigezz, Wolfram, Dominique Jardin, DJ Selecta und Flip Capella vertreten. Der Hauptfokus wird trotz alledem auf Toby Romeo liegen. Der Salzburger hat mit „Where The Lights Are Low“ 100 Millionen Streams auf Spotify geknackt und gehört mittlerweile zum festen Bestandteil Österreichs größter DJs.

Österreichs bestplatziertes Festival

Während die besten Unternehmer und spannendsten Persönlichkeiten von Forbes gelistet werden, orientiert sich die internationale Musik-Szene, rund um Festivals & Co am DJ-Mag-Voting. Hier schafft es das Electric Love weltweit auf Platz 23 der besten Festivals. Das liegt aber auch am kreativen Geist der Szene. Das zeigt neben der Entwicklung steter neuer Themenbereiche auch der Fokus auf der Innovation rund um Nachhaltigkeit. Mit dem ELF ORGANICS Beach am Fuschlsee zeigt sich das Electric Love Festival auch dieses Jahr von seiner „freshesten“ Seite. Am Badestrand des Fuschlsees können sich die Gäste abseits des Geländes entspannen und den Tag anklingen lassen. Hier fahren die ELF Shuttles und laden bei leichten Beats zum Sonnenbad ein, bevor am Nachmittag die Stages öffnen.

self all Open preferences.

Startschuss bereits am Mittwoch?

Wer jetzt schon heiß auf das Festival ist, den zieht es jetzt aber auf die Warm-Up Party. Am Mittwoch öffnet dazu nicht die Mainstage, aber die glücklichen, die noch ein Ticket ergattern konnten, stimmen sich gemeinsam am Salzburgring auf die nächsten Tage ein. Fest steht: Auch wir sind wieder mit am Start und liefern aktuell vom Festivalgelände für Vorarlberg Online. Lass uns gerne in den Kommentaren wissen, welche DJs du dieses Jahr gerne am Electric Love Festival gesehen hättest.