Electric Love Festival ist zurück

Nach dem Erfolg der letztjährigen Boutique Edition ist das Electric Love Festival mit 2022 wieder zurück und besser als je zuvor. Mehr Bass. Neue Bühnen. Neue Künstler und zigtausende Gäste.

Das Electric Love Festival in Plainfeld, Salzburg gehört zu den größten Festivals der elektronischen Tanzmusik.

Pre-Party am Mittwoch

Bereits am Mittwoch sammelten sich die ersten Besucher bei gutem Wetter auf dem Campingplatz Nord und Süd rund um das Festivalgelände des Salzburgrings. Grund dafür war die Pre-Party am Mittwochabend. Nachdem Zusammenkünfte und Partys in den letzten Jahren pandemiebedingt tendenziell ins Wasser fielen, hat sich Energie aufgestaut, die bereits bei der Warm-Up Party brodelte. Zur gänzlichen Endorphin-Explosion kam es dann am Donnerstag.

©BeforeIDie.tv

Sun is shining, so are you!

Am Donnerstag füllte sich das Festivalgelände bereits nach der Geländeöffnung mit tausenden Gästen. Aus Angst vor einem brisanteren Regenwetter fanden sich die Massen an den unterschiedlichen Stages unter den Dächern der Food-Corner-Ständen wieder, oder sprangen in einen der zahlreichen Regenponchos. Tatsächlich öffnete sich aber die Wolkendecke und das Opening unter dem Resident DJ Felice fand auf trockenem Asphalt statt.

©BeforeIDie.tv

Von Don Diablo, Kuchen und Armin van Buuren

Das diesjährige Line-Up begann bereits als großes Fest der Liebe, so lockt das Festival mit den größten Talenten aus der internationalen Musik-Szene. Alan Walker, Flip Capella, KYGO, Dr. Peacock und viele mehr eröffneten das diesjährige Electric Love. Spätestens bereits beim diesjährigen Auftritt von Steve Aoki war jedem bewusst, auf welches Erlebnis sich die diesjährigen Festivalgäste eingelassen haben. Während der Darbietung von "CAKE ME" landete mächtig viel Kuchen in den partyhungrigen Gästen des Elektro-Festivals. Man darf gespannt sein, was sich das Veranstalter-Team, die Revolution Event GmbH für dieses Jahr noch so alles überlegt hat.

©BeforeIDie.tv