Electric Love Festival in Salzburg feiert großes Jubiläum

Die internationale DJ-Szene schaut vom 6. bis 8. Juli wieder auf den Salzburgring. Zum zehnjährigen Jubiläum wartet das Electric Love Festival mit einem Programm voller Stars und einigen Zusatzangeboten auf. Auf insgesamt fünf Bühnen legen neben Größen wie Steve Aoki und Timmy Trumpet auch heimische Künstler wie Toby Romeo auf.

Zum Jubiläum konnten die Veranstalter einige große Namen wie Scooter, Robin Schulz, Dimitri Vegas und Charlotte de Witte verpflichten. Doch auch einige Geheimtipps lesen sich im Line-Up, wie etwa das DJ-Duo Brutalismus3000 aus Berlin. Neben den DJ-Sets bietet das Festival in diesem Jahr auch wieder zahlreiche Nebenaktivitäten an. Erstmals gibt es heuer eine "BlueBoXX Roller Disco" und zur Entspannung wird am "Organics Beach" am Fuschlsee zu Workshops und Drinks geladen. "Das was uns auszeichnet ist, dass wir ganz verwoben mit der Gegend in der Fuschlseeregion sind. Das ist unser unvergleichbares Merkmal. Das stellen wir auch immer wieder fest, wenn die Künstler zu uns kommen, dass sie aufrichtig begeistert sind von der Gegend", so Reifenauer.