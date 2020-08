Startschuss für den neuen Schulcampus

Bis 2023 sollen Sanierung und Neubau der Hittisauer Schulen abgeschlossen sein.

Hittisau. Mit dem Bau der Ausweichschule ab April 2020 wurde der Startschuss gegeben für den Schulneubau in Hittisau. Inzwischen wurde die Ausweichschule fertiggestellt und die Abrissbagger sind bei der ehemaligen Volksschule und Polytechnischen Schule aufgefahren. Innerhalb der kommenden drei Jahre wird im Zentrum von Hittisau ein ambitioniertes Schulprojekt entstehen, das den pädagogischen und räumlichen Anforderungen an eine zukunftsorientierte Bildung entspricht.

Die neuen Schulhäuser werden als Holzbauten mit naturbelassener Holzfassade ausgeführt und orientieren sich in Gestalt und Dachform am benachbarten Feuerwehr- und Kulturhaus. Die Erdgeschosse sind jeweils großflächig verglast. Der Innenraum ist überwiegend mit naturbelassenen warmen Holzoberflächen ausgestattet. Das Bestandsgebäude behält seine Gestalt und Identität und wird saniert. Die sanierungsbedürftigen Fassadeneinbauten werden in solidem naturbelassenem Holz realisiert. Auch die zu erneuernden Teile des Innenraums (Böden, Decken und Türen) werden überwiegend in warmem Holz ausgeführt und folgen somit dem Innenraumkonzept der Neubauten. Die Volksschüler werden im jetzigen Bestandgebäude untergebracht. Hier werden groß geschnittene Räume entstehen, in denen sich die zeitgemäßen Lernformen gut umsetzen lassen. Die Mittelschule und die Polytechnische Schule werden das neue Schulhaus im Westen beziehen. Die Aula und die Turnhallen werden sich im zentralen Gebäude an der Achse zum Feuerwehr- und Kulturhaus befinden.