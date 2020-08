Hittisauer Volksschule wird abgerissen

Für die Hittisauer Schulen bricht eine neue Ära an, der Abriss der alten Volksschule läuft auf Hochtouren.

Aus dem bestehenden Schulkomplex wird nur die derzeitige Mittelschule erhalten, die restlichen Gebäudeteile werden abgetragen und durch zwei neue freigestellte Häuser ergänzt. So das große Schulprojekt von Architekt Matthias Bär. Die Containerschule für die Übergangszeit steht bereits, hier finden die Klassen der Volksschule und der Polytechnischen Schule ab Herbst Platz. Die Mittelschule bleibt bis zur Fertigstellung im Bestand und zieht anschließend in den Neubau um. Derzeit ist der Abriss der Volksschule in vollem Gange.