Start der Urlaubssaison: Viel Arbeit für die Passämter

Vor den Sommerferien gilt es den Reisepass zu verlängern. Doch sind die Passämter im Land für den Ansturm gerüstet?

Großer Andrang vor Reisezeit

Das bedeutet vor der Hauptreisezeit auch viel Arbeit für die zuständigen Gemeinden und Bezirkshauptmannschaften. "Es gibt schon einen großen Andrang derzeit natürlich im Hinblick auf den Sommer und die Reisezeiten", erklärt Claudia Feurstein von der BH Dornbirn auf VOL.AT-Anfrage. Wer einen neuen Pass braucht, muss etwas Geduld mitbringen. So auch in Dornbirn: "Es gibt derzeit circa zwei Wochen Wartezeit für einen Termin", meint Feurstein gegenüber VOL.AT. Ausgenommen von der Wartezeit sind dringende Fälle.

Darum gibt es mehr Andrang

Feldkirch: Vier Wochen Wartezeit

Gültigkeit frühzeitig prüfen



Wer jetzt, wo es wieder möglich ist, reisen will, sollte also gut planen: "Um Unannehmlichkeiten durch einen abgelaufenen Pass zu vermeiden, sollte die Gültigkeit des eigenen Reisepasses frühzeitig geprüft werden, um eine stressfreie Neuausstellung zu ermöglichen", meint das Land Vorarlberg. Ein neuer Reisepass kann bei jeder zuständigen Behörde in ganz Österreich beantragt werden – unabhängig vom Wohnsitz. In Vorarlberg ist für persönliche Vorsprachen derzeit eine Terminvereinbarung erforderlich.