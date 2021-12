Stabilisierung bei den Schultestungen in Vorarlberg

Die Schultestungen der vergangenen Woche zeigen eine leicht rückläufige Tendenz, teilt die Vorarlberger Bildungsdirektion mit.

Am Montag wurden insgesamt 35.317 PCR-Spültests bei SchülerInnen durchgeführt, davon waren 109 positiv (Vorwoche: 116). 92 Prozent aller Schüler nehmen aktuell am Präsenzunterricht teil. Derzeit sind 29 Schulklassen behördlich abgesondert, 16 Gruppen in der Kinderbetreuung bzw im Kindergarten.