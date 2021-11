Covid-19: 57 Neuinfektionen am Montagmorgen

Insgesamt 606 Neuinfektionen wurden am Sonntag registriert, bis Montagmorgen kamen weitere 57 Fälle dazu.

Stand Montagmorgen, 8 Uhr: Am Sonntag wurden insgesamt 606 Neuinfektionen verzeichnet, 403 Personen gelten im selben Zeitraum als genesen. bis Montagmorgen kamen 57 weitere Neuinfektionen und 37 Genesungen hinzu. Damit sind aktuell 10.615 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet.

Derzeit müssen in Vorarlberg 25 Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt werden. 102 Corona-Patienten werden auf einer Normalstation behandelt.

all

all

self

self

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Samstag nur minimal gestiegen und liegt aktuell bei 1313,5. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken und liegt bei 979,2.

all

all

self

self

Lage in den Spitälern

all

all

self

self

Von den rund 6.000 Mitarbeitenden der Vorarlberger Krankenhäuser sind zurzeit 109 Mitarbeitende Corona-positiv getestet, 23 Mitarbeitende sind in Quarantäne. Das heißt, es können insgesamt 132 Mitarbeitende - Corona-bedingt - nicht arbeiten, das sind ca. 2,2 % der Beschäftigten.

365 Todesopfer

Am Freitag sind zwei weitere Personen im Zusammenhang mit Corona verstorben. Insgesamt sind bisher 365 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.