Staatsschutz beobachtet potenziell gefährliche Demonstranten

Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) beobachtet die potenziell gefährlichen Corona-Demo-Teilnehmer.

In den vergangenen Tagen wurde mit vielen möglicherweise Gewaltbereiten Gefährderansprachen geführt, berichtete der Leiter des neu aufgestellten Staatsschutzes, Omar Haijawi-Pirchner, Montag in der "ZiB2". Viele extremistische Gruppierungen würden diese Demos nützen, um ihre Ideologien zu verbreiten.

"Nicht tausende, sondern einige"

Die aktuell festzustellende Radikalisierung dieser Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gehöre aktuell zu den größten Bedrohungen in der Republik, bekräftigte Haijawi-Pirchner. Er merkte aber an, dass freilich nicht alle Teilnehmer der Kundgebungen unter Beobachtung stünden. Wie viele von ihnen gewaltbereit seien, wollte er nicht beziffern. Aber es seien "definitiv nicht tausende, sondern einige".

"ÖVP-Seilschaften"

Was seinen Aufstieg zum Leiter des DSN betrifft stellte der bisherige Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich klar, dass er nicht ÖVP-Mitglied sei. Von dem - von der SPÖ mit Kritik an den "ÖVP-Seilschaften" bedachten - Foto, das ihn ihm niederösterreichischen Gemeinderatswahlkampf in einer ÖVP-Jacke an der Seite von Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) zeigt, distanzierte er sich ein wenig. Das würde er heute nicht mehr machen, sagte Haijawi-Pirchner.