St. Gallen führt Autonummernscanner ein: Neue Fahndungsmaßnahme zur Ermittlung

Die St. Galler Regierung hat die Weichen für die Einführung der automatisierten Fahrzeugfahndung gestellt, im Rahmen einer Revision des Polizeigesetzes. Dieser Schritt soll es ermöglichen, stationäre Scanner zur Kontrolle von Autonummern an Autobahnen zu installieren.

Die St. Galler Regierung hat im Zuge einer umfassenden Überarbeitung des Polizeigesetzes die gesetzlichen Grundlagen für die Einführung der automatisierten Fahrzeugfahndung geschaffen. Dieser Schritt unterscheidet St. Gallen von seinem Nachbarn Thurgau, in dem solche Autonummernscanner bereits in Gebrauch sind.

Stationäre Scanner an Autobahnen

Die geplanten stationären Scanner zur Kontrolle von Autonummern könnten an Autobahnen fest installiert werden. Die automatisierte Verkehrsüberwachung, wie von der Regierung vorgeschlagen, könnte für Ermittlungen, Fahndungen und Sofortmaßnahmen, beispielsweise bei Suiziddrohungen, "gewinnbringend eingesetzt werden". Dies geht aus dem revidierten Polizeigesetz hervor, das sich derzeit noch in der Vernehmlassung befindet und bis zum 27. Oktober diskutiert wird.

Erfahrungen aus anderen Kantonen und Bundesgerichtsurteil

Das Scannen von Autonummern ist bereits in verschiedenen Kantonen wie dem Thurgau etabliert. Das Bundesgericht hat sich wiederholt mit dieser Praxis auseinandergesetzt, zuletzt in einem Urteil im November 2022 zur Anwendung im Kanton Solothurn. In diesem Urteil wurden präzisere Rahmenbedingungen gefordert, die im aktuellen Entwurf berücksichtigt wurden, wie in der Botschaft erläutert.