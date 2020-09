St. Gallen: Auf Frau eingeschlagen – Polizei erschießt Täter

Zum Gewaltdelikt mit zwei Toten in St. Gallen gibt es neue Erkenntnisse: Der Täter starb durch Schüsse von der Polizei.

Nach neuesten Erkenntnissen betrat ein 22-jähriger Schweizer ein Wohnhaus an der Speicherstrasse in St. Gallen. In der Folge verschaffte er sich Zutritt in eine Wohnung und schlug mit einem stumpfkantigen Gegenstand äusserst brutal auf eine dort anwesende 46-jährige Frau ein. Die eintreffenden Polizeibeamten forderten den mutmaßlichen Täter mehrfach auf, inne zu halten, worauf er jedoch nicht reagierte und weiter massivst auf die Frau einschlug. Darauf gaben die beiden Polizisten mehrere Schüsse auf den mutmasslichen Täter ab.