Sprung ins kalte Wasser: Aktion Lebensretter gesucht

Am morgigen Sonntag (4. Dezember) findet die zweite Auflage des "Sprungs ins kalte Wasser" statt. Wie schon im Frühjahr springt das Team von Geben für Leben zusammen mit engagierten Menschen aus der Bevölkerung in den kalten Bodensee.

Eine Leukämiediagnose ist, als ob man ins kalte Wasser geworfen wird. Dir bleibt die Luft weg und dein Körper steht unter Schock. Aus diesem Grund geht Geben für Leben ins Wasser. Der Verein will damit ein Zeichen setzen und auf die Wichtigkeit von Stammzellspenden aufmerksam machen.

Lebensretter gesucht

Das Team zeigt so seine Verbundenheit mit den Betroffenen. Betroffene wie die wenige Monate alte Elina , die kleine Meryem Mina , die zehnjährige Maria oder die 16-jährige Emily , die alle auf ihren passenden genetischen Zwilling hoffen.

Foodtrucks und Catering

"Kommt und unterstützt uns! Springt mit uns in den See, spendet Geld, lasst Euch typisieren oder feiert mit uns einfach das Leben", so der Verein Geben für Leben.