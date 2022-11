Spritverbrauch senken: Gleiten statt Rasen

Christian Gratzer sprach über Möglichkeiten, Sprit zu sparen.

Eine Studie, die der VCÖ repräsentativ in Auftrag gegeben hat, hat ergeben, dass neun von zehn Autofahrern ihr Fahrverhalten seit der Teuerung geändert haben. "Diese Reaktion der Autofahrerinnen und Autofahrer ist ganz klar. Die Studie bestätigt somit auch die persönlichen Gespräche. Wenn die Spritpreise steigen, vor allem wenn sie so deutlich steigen, verändert man natürlich sein Verhalten", so Christian Gratzer, vom österreichischen Verkehrsclub VCÖ. Knapp 47 Prozent der Befragten gaben an, dass sie ihr Fahrverhalten so geändert haben, dass sie spritsparender Fahren. Das heißt, man achtet mehr auf die Geschwindigkeiten und die Drehzahlen.