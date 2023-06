SPG Altach/Vorderland gegen Austria Wien im Livestream

Verena Müller wird am letzten Spieltag in einem gebührenden Rahmen verabschiedet.

First Vienna – SK Sturm Graz 4:1 (1:0)

Bereits vor dem Abpfiff möchten wir einen besonderen Moment nutzen: Die Verabschiedung unserer langjährigen Kapitänin Verena Müller. Veri wird ihre Fußballschuhe im Sommer an den Nagel hängen und hat sich einen gebührenden Abschied nach einer herausragenden Karriere verdient.

11:00 Uhr: Bundesligaheimspiel SPG SCRA / FFC vs. FK Austria Wien

Eileen Campbell und Co. schließen die beste Bundesligasaison einer Vorarlberger Frauenmannschaft zuhause gegen die Wiener Austria ab und wollen zum Abschluss noch einmal zeigen, was sie drauf haben.

Die Spielgemeinschaft Altach/Vorderland gibt freudig die vorzeitige Vertragsverlängerung mit der talentierten Flügelspielerin Rieke Tietz bekannt. Die 21-jährige Deutsche hat ihren Vertrag bis 2025 verlängert und wird somit weiterhin das Trikot der Altacherinnen tragen. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte kurz vor Ablauf einer erfolgreichen Saison, in der Tietz ihr Talent unter Beweis gestellt hat.

In der abgelaufenen Spielzeit konnte Rieke Tietz in insgesamt 20 Pflichtspielen für die Spielgemeinschaft Altach/Vorderland auflaufen. Dabei erzielte sie vier Tore und trug ihren Teil zur äußerst erfolgreichen Saison bei.

Auch Rieke Tietz selbst meldete sich zu ihrer Vertragsverlängerung und ihrem weiteren Engagement bei Altach/Vorderland zu Wort: "Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag bei der Spielgemeinschaft Altach/Vorderland zu verlängern. Die Saison lief fantastisch und ich fühle mich in diesem Team & der Umgebung sehr wohl. Ich sehe großes Potenzial in unserer Mannschaft und freue mich darauf, an die heurige Spielzeit anzuknüpfen.“