Spezieller Fetisch: Warum klauen Füchse Schuhe?

Füchse haben eine sehr spezielle Angewohnheit: Sie stehlen Schuhe. Was es damit auf sich hat, erklärt Gernot Heigl von der Vorarlberger Jägerschaft.

self all Open preferences.

Tierische Sammelleidenschaft

"Das ist tatsächlich ein Phänomen", meint Gernot Heigl, Geschäftsführer der Vorarlberg Jägerschaft. "Füchse haben ein bisschen eine Sammelleidenschaft, könnte man da fast sagen." Diese präge sich gerade im Frühjahr aus. Die nächsten Wochen und bis in den Mai hinein werde es immer mehr. "Die Jungfüchse werden jetzt geboren, sind einen Monat noch im Bau und dann kommt der Spieltrieb immer mehr", erklärt er im Gespräch mit VOL.AT.

Gernot Heigl ist Geschäftsführer der Vorarlberger Jägerschaft und Wildbiologe. ©Bernd Hofmeister

Spielzeug und Zeitvertreib

"Hier gibt es immer viele Anrufe dazu, dass Füchse einfach Hausschlappen, Hölzer, Gartenschuhe – was auch immer – einsammeln", meint er und lacht. In vielen Gegenden seien auch solche Baue bekannt. "Da kommt man zu halben Schuh-Sammlungen, die dort herumliegen", so Heigl gegenüber VOL.AT. "Mit denen wird dann umher gespielt, sie werden gejagt." Die Schuhe dienen den Tieren als Spielzeug und Zeitvertreib. Man könne hier auch hineininterpretieren, dass Füchse ihre Jungen "ruhigstellen": sie legen ihnen ein Spielzeug hin und sie balgen damit herum.

Geklaute Schuhe dienen auch als Spielzeug für Jungfüchse. ©Symbolbild: Roland Paulitsch

"Haben eine Leidenschaf dafür"

Füchse sind dreiste Diebe, in diesem Fall sozusagen Schuhfetischisten mit kleptomanischer Veranlagung. "Warum sie es genau machen, kann man nicht erklären, aber sie haben eine Leidenschaft dafür", so Gernot Heigl. "Es wäre noch logisch, wenn man sagt, es sind Hölzer mit Dachsfell oder so etwas, aber tatsächlich nehmen sie von Turnpatschen weg alles quer durch mit", meint er.

Eine Koblacherin erwischte 2020 einen Fuchs in flagranti, wie er Schuhe klaute. ©Silke Gabriel

Schuhe abends reinstellen

Was man machen könne, sei die Schuhe reinzustellen. Füchse seien extrem anpassungsfähig. Hier bringe es langfristig auch nichts, wenn man einen Marder- oder Katzenschreck aufstelle. "Wenn sie wissen, dass was zu holen ist, lassen sie sich nicht abschrecken", so Heigl. Oftmals trete das Phänomen dort auf, wo Katzenfutter draußen stehengelassen werde. Das ziehe die Tiere näher an die Häuser.

Übrigens sind nicht alle Füchse Schuhdiebe: Es gebe einzelne Füchse mit gewissen Leidenschaften, die andere nicht hätten, gibt Gernot Heigl zu verstehen: "So wie Hunde unterschiedlich sein können, ist es auch bei Füchsen der Fall."

Mehr zum Thema

self all Open preferences.

self all Open preferences.