Spektakuläre Feuerkugel: Meteorit schlägt in Süddeutschland ein

Am 30. Juni war in den Morgenstunden ein Meteor über Oberfranken zu sehen, und es kam offensichtlich zu einem Meteoritenfall in der Nähe von Heiligenstadt. Überreste des Meteoriten kann man angeblich noch finden. Mit einer Geschwindigkeit von 67.000 Kilometern pro Stunde trat der Meteorit in die Erdatmosphäre ein. Bei seinem Einschlag in die Erdoberfläche blieb von dem 16 Kilogramm schweren Meteoriten nur noch ein Stein in der Größe eines Tischtennisballs übrig.